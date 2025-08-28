Publicidad

Atraco en El Mono Bandido en Bogotá: más de 20 clientes fueron despojados de sus pertenencias

Atraco en El Mono Bandido en Bogotá: más de 20 clientes fueron despojados de sus pertenencias

Siguen los robos en establecimientos en Bogotá. Anoche, cuatro hombres armados robaron a más de 20 personas en un popular bar al norte de la ciudad.

Atraco en El Mono Bandido de la 127, Norte de Bogotá.
Foto: El Mono Bandido - IA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 10:49 a. m.

Un atraco masivo con armas de fuego fue reportado anoche 27 de agosto, en el establecimiento comercial El Mono Bandido, ubicado en la carrera 19 con calle 127, en la localidad de Usaquén, al norte de la capital, según informó Noticias Caracol.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, cuatro hombres armados ingresaron al lugar y amedrentaron a los presentes, despojándolos de sus pertenencias.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 8:20 p.m. El teniente Coronel Oscar Eduardo Campaña, Oficial de Guarnición J4 de la Policía Metropolitana de Bogotá, detalló que:

cuatro personas ingresan e intimidan con armas de fuego a los ciudadanos que departían en ese establecimiento, despojándolos de sus objetos personales

Añadió que la Policía reitera su compromiso con la seguridad y está adelantando las labores correspondientes para dar con la ubicación y captura de los responsables.

Aunque las autoridades aún están en proceso de recopilar testimonios y pruebas para determinar a los responsables y los objetos exactos hurtados, personas en redes sociales han indicado que alrededor de 20 individuos fueron víctimas del hurto.

Este incidente se suma a una serie de robos en establecimientos comerciales en Bogotá. El pasado 20 de agosto, la Policía ya había informado sobre un hurto a mano armada en un local del barrio Espartillal, en la localidad de Chapinero. En esa ocasión, gracias a una alerta a la línea de emergencia 123, se activó un 'Plan Candado' que permitió interceptar a los presuntos delincuentes.

A pesar de intentar huir y arrojar objetos en la vía pública, tres hombres (de 18, 19 y 28 años, dos de ellos de nacionalidad extranjera) fueron capturados de inmediato. Los uniformados adscritos al CAI Oxy lograron recuperar 13 millones de pesos en productos y elementos del supermercado, incluyendo 25 botellas de licor, tres celulares y una bicicleta. Durante el procedimiento, también se incautaron un arma de fuego y se inmovilizaron dos motocicletas.

