Bogotá abre las puertas a Reino Unido con festival ‘Un GREAT Mundo UKCOL’ con fútbol y Harry Potter

Bogotá será el epicentro de un encuentro cultural sin precedentes. La Embajada Británica en Colombia lanzó este viernes 19 de septiembre el festival ‘Un GREAT Mundo UKCOL’, un evento gratuito y abierto al público que se desarrollará hasta el domingo en la Plaza de Usaquén, con actividades que van desde música, talleres y charlas educativas hasta experiencias deportivas y culturales inspiradas en el Reino Unido.

El festival se enmarca en la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y el Reino Unido, una alianza que, según el embajador británico en Colombia, George Hodgson, sigue consolidándose en diversos ámbitos. “Este año estamos celebrando doscientos años de relaciones, cientos años de alianza y amistad, y para hacerlo estamos organizando muchas cosas, pero una de ellas es esta presencia británica aquí en Bogotá, y luego en Cali, Medellín, Cartagena y otros lugares del país”, destacó el embajador en entrevista con Blu Radio.

Durante los tres días del evento, los asistentes podrán disfrutar de música británica en vivo, actividades relacionadas con la Premier League, talleres culturales, charlas sobre oportunidades de estudio en el Reino Unido y muestras de marcas británicas. “Vamos a tener charlas sobre la educación en el Reino Unido, sobre las becas que están disponibles, vamos a tener una muestra de la Premier League en la cual juegan tantos jugadores colombianos, o sea, va a haber actividades realmente para todos”, explicó el embajador Hodgson.

Uno de los puntos más llamativos será la promoción de la beca Chevening, el programa insignia del Reino Unido que financia estudios de maestría para colombianos en universidades británicas. “Hay mucho interés actualmente, por ejemplo, en la beca Chevening. La convocatoria cierra el siete de octubre y queremos divulgar más información sobre esta oportunidad maravillosa”, señaló Hodgson. Además, el festival contará con actividades para diferentes públicos: talleres de maquillaje con la marca Iconic London, una muestra inspirada en Harry Potter y espacios para el diálogo cultural.



Más allá del componente cultural, el embajador resaltó la profundidad de la relación bilateral. “Somos dos países quizá distantes en términos de geografía, pero tenemos mucho en común y, más que todo, se trata de valores compartidos. Tenemos una cooperación muy fuerte en seguridad y paz, trabajamos juntos en temas ambientales para proteger la biodiversidad y fomentar una transición energética, además del comercio, la inversión y la educación”, afirmó.

Tras su paso por Bogotá, el festival continuará su recorrido por el país. “Próximamente vamos para Cali, que tendrá la Semana de la Biodiversidad; luego estaremos en Barranquilla, Medellín y Cartagena. En cada ciudad queremos crear pequeñas esquinas británicas que reflejen esta gran alianza y amistad de más de 200 años”, puntualizó el embajador británico.

Con una programación abierta entre las 9:30 a.m. y las 6:30 p.m., ‘Un GREAT Mundo UKCOL’ busca acercar el Reino Unido a los colombianos, ofreciendo un espacio de intercambio cultural, educativo y artístico que resalta el alcance de una relación histórica y renovada.