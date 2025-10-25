Bogotá honra a Beatriz González y renueva su obra Auras Anónimas en el Cementerio Central

En los Columbarios del Cementerio Central de Bogotá, la Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, rindió un homenaje a la maestra Beatriz González, una de las figuras más emblemáticas del arte colombiano y latinoamericano.

El evento, que comenzó hacia las 5:00 p. m., reunió a artistas, gestores culturales, instituciones y ciudadanos para exaltar la trayectoria de González, autora de la obra Auras Anónimas, intervención que transformó el antiguo Cementerio de Pobres en un espacio de memoria, arte público y reflexión colectiva.

El homenaje incluyó una acción performática dirigida por Soraya Vargas, María Teresa Jaime y Diana Casas, integrantes del Laboratorio ArteFacto Suba, además de la proyección de material audiovisual sobre la vida y obra de la artista y la exhibición del documental Beatriz González, ¿por qué llora si ya reí? del realizador Diego García.

Durante el homenaje, Daniel Ripoll, hijo de la artista, destacó la importancia del reconocimiento: “Es muy honroso y estamos muy agradecidos. Los homenajes comenzaron con la condecoración del alcalde este año, luego con la noticia de la reconstrucción de los columbarios. Creo que este es el momento culmen de 60 años de vida artística, de un trabajo constante, serio y contundente a lo largo de seis décadas”, afirmó.



El homenaje coincidió con el inicio de la primera fase de restauración de los columbarios del antiguo Cementerio de Pobres, declarados Bien de Interés Cultural del ámbito distrital. Con una inversión de 17.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías, el proyecto busca reforzar su estructura y consolidar el conjunto arquitectónico.

La intervención también contempla la renovación de la obra Auras Anónimas, instalada por González en 2009 sobre los nichos vacíos del cementerio, donde estampó miles de siluetas de cargueros, hombres que trasladan cuerpos de víctimas del conflicto armado, inspiradas en fotografías de prensa.

El secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo, anunció que la restauración de los columbarios iniciará en las próximas semanas, con la meta de entregarlos durante la BOG27: “Es un espacio no solamente para reafirmarnos en un pasado que no podemos olvidar, sino sobre todo proyectarnos hacia el futuro de una manera resiliente y reconciliada. Aquí la apuesta es por la reconciliación, la apuesta es porque nos reconozcamos desde nuestras tragedias”.