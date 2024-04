Bogotá podría tener racionamiento de energía; alcalde Galán no descarta medida

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no descartó que Bogotá pueda llegar a un racionamiento de energía porque "la situación no es fácil", en medio de una entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales.

El anuncio lo realizó en medio de la medida tomada desde el Distrito, de la mano del Acueducto, sobre el racionamiento de agua en la capital debido a los críticos niveles en los que se encuentra el embalse de Chingaza.

En la entrevista, Galán señaló que aunque no hay planes inmediatos para implementar medidas de racionamiento, pero advirtió que la situación actual es delicada y no se puede descartar esta posibilidad en un tiempo no lejano.

Por qué puede haber racionamiento de agua en Bogotá

La escasez de agua en los embalses, que suministran energía, fue identificada por el alcalde como un factor clave que podría llevar a la necesidad de racionamiento en Bogotá.

Galán destacó que el embalse del Guavio, uno de los principales proveedores de energía para Colombia, está actualmente por debajo del 10 % de su capacidad.

Esta situación implica la importación de energía de otras regiones del país, lo que a su vez pone presión sobre las limitadas redes de transmisión existentes en Bogotá.

El alcalde explicó que las "carreteras" utilizadas para transportar la energía están saturadas y necesitan actualizarse urgentemente. Sin embargo, el progreso en la ampliación de la capacidad de las redes de transmisión se ha visto obstaculizado por disputas ambientales con comunidades locales que se oponen a la construcción de nuevas infraestructuras.

¿Cuándo podría darse un racionamiento de energía?

Por esto, Galán ha instado al Gobierno a tomar medidas rápidas para abordar la crisis energética y solicitó convocar una mesa de trabajo urgente con el ministro de Minas, el presidente y la ministra de Ambiente para desarrollar soluciones que permitan a Bogotá avanzar en la mejora de sus redes de transmisión.

Galán reconoció que el riesgo de tomar esta medida no está lejos y que es necesario actuar para evitar una situación de emergencia energética en la capital. "Si no destrabamos eso pronto y tomamos medidas pronto, sí tendremos riesgo de racionamiento", afirmó.

Escuche al alcalde Galán en Mañanas Blu: