"Bogotá se está quedando sin agua": la advertencia del exconcejal Diego Laserna hace 5 años

El exconcejal Diego La Serna explicó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga la situación actual de abastecimiento de agua en la ciudad Bogotá y dijo que no solo la falta de lluvias ha ocasionado esto, sino también la falta de planeación del acueducto sería la principal causa de la crisis.

El exconcejal Laserna advirtió años atrás sobre la falta de planeación del acueducto de Bogotápara garantizar suficiente agua para la ciudad.

"Bogotá se está quedando sin agua. Yo creo que el mensaje que hay que llevarse de esta crisis por la que estamos pasando no es que nos estamos quedando sin agua porque está lloviendo menos, eso puede ser un factor, pero el factor más importante para que estemos en la crisis en la que estamos ahorita es que el acueducto de Bogotá no ha cumplido con la planeación que tenía para conseguir suficiente agua para las necesidades demográficas de la ciudad y eso lo advertí desde 2018 y nadie le ha puesto mucha atención", indicó.

Además, el excabildante resaltó la necesidad de proteger las fuentes de agua y de reducir el consumo para evitar problemas futuros.

"Toca proteger las fuentes de agua, pero hay una realidad que nosotros no podemos cambiar y es que Bogotá va a seguir aumentando en población. Esa población necesita poder vivir en algún lado y necesita poder consumir agua. ¿Cómo vamos a conseguir el agua que necesitan esas personas adicionales en los próximos años? Por supuesto, también debería existir una política para reducir el consumo, no solamente ahorita, sino sostenida en el tiempo. La verdad es que el acueducto no ha estado piloso ni en el tema de abastecimiento ni en el tema de reducir el consumo de agua como una costumbre", explicó Laserna.

Finalmente, el exconcejal también destacó la necesidad de un seguimiento constante al plan maestro de abastecimiento de agua y a los proyectos de ampliación y optimización del sistema.

Escuche la entrevista aquí: