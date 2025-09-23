Bogotá se prepara para nuevo evento cultural con más de 20 artistas

Bogotá se alista para recibir una de las exposiciones más esperadas del año: Mola Arte Sin Fronteras, una muestra que celebra la riqueza cultural del pueblo indígena Guna y su emblemático arte textil. La exposición se inaugurará oficialmente el 30 de septiembre de 2025 en el Politécnico Grancolombiano – Campus Ciudad, y estará abierta al público durante todo el mes de octubre.

Este evento reunirá las obras de más de 20 artistas contemporáneos e internacionales, quienes presentarán su interpretación de la mola, fusionando técnicas tradicionales con propuestas modernas para explorar temas de identidad, cultura, migración e igualdad.

La arquitecta y organizadora de la muestra, Carla Bruso, destacó el valor de esta tradición como un puente entre el pasado y el presente.

Si la mola pudiera hablar como un ser vivo, creo que diría que hay que recuperar toda la tradición de los indígenas Gunas. Es importante creer en la tierra, en la Madre Tierra, y también vivir de manera contemporánea, pero según el espíritu de la conciencia actual y ambiental afirmó Carla Bruso.

Bruso también hizo un llamado a proteger el trabajo de las mujeres que crean estas piezas, ante la presión del turismo que ha transformado algunos de sus diseños.



“Es importante dar trabajo, dar oportunidad de mantener lo tradicional. Ahora mismo, con el turismo, las molas están cambiando mucho para agradar más al turista, y eso no es bueno. La mola refleja el rico material del pueblo Guna y su conexión con la tierra, por eso es importante mantenerla viva”, añadió.

Mola Arte Sin Fronteras es la primera de una serie de diez exposiciones que recorrerán distintas ciudades del mundo, gracias a la colaboración entre el Instituto Italiano de Cultura en Bogotá, la Embajada de Italia en Colombia y el Politécnico Grancolombiano.

Más allá de ser una exposición de arte, el evento busca generar un espacio de diálogo intercultural y reflexión sobre la preservación de las tradiciones indígenas en el mundo contemporáneo.