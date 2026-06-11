Bogotá se une al Día Mundial del Donante de Sangre con una gran maratón este fin de semana festivo

Con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra todos los 14 de junio, Bogotá se prepara para una gran jornada de solidaridad. El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), a través de su Banco de Sangre, liderará una maratón móvil de donación durante este fin de semana festivo. El objetivo principal es asegurar el suministro de los centros hospitalarios de la ciudad y sus zonas de influencia, previniendo la escasez de componentes sanguíneos.

"Los servicios de sangre seguros son un componente clave de los sistemas de salud eficaces. La única manera de garantizar un suministro suficiente y oportuno para pacientes con emergencias, cirugías complejas o tratamientos crónicos es mediante la donación regular, solidaria y voluntaria", señaló el director del IDCBIS, Gustavo Salguero.

Donación de sangre. Hospital San Vicente Fundación

Las autoridades sanitarias enfatizan que la demanda no se detiene durante los días de descanso; al contrario, los puentes festivos suelen registrar un incremento en la atención de emergencias y traumas viales, lo que eleva la necesidad de hemoderivados.

El impacto de una sola donación

La donación de sangre es un proceso seguro y eficiente que toma alrededor de 30 a 40 minutos en total, pero cuyo impacto es definitivo para la supervivencia de las personas. Gracias a esta división, una sola donación puede beneficiar hasta a tres pacientes diferentes según sus necesidades médicas específicas.

Por ejemplo, los glóbulos rojos se destinan a personas con anemias severas o cirugías mayores; el plasma se utiliza en pacientes con quemaduras graves o problemas de coagulación; y las plaquetas son esenciales para detener hemorragias y apoyar tratamientos de quimioterapia.

Donación de sangre Foto: AFP

¿Cuáles son los requisitos para donar?

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Tener entre 18 y 65 años. Pesar más de 50 kilos. Gozar de buena salud general y no haber consumido antibióticos de forma reciente. Haber ingerido alimentos (almorzado o desayunado) en las últimas 4 horas. Presentar un documento de identidad oficial.