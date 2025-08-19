Bogotá será sede de importante evento internacional para proteger derechos reproductivos

Bogotá se convertirá en epicentro mundial de la salud sexual y reproductiva con la realización de la séptima edición de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar (ICFP), que tendrá lugar del 3 al 6 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones Ágora.

Esta será la primera vez que este encuentro global, considerado el más relevante en su área, se lleve a cabo en América Latina, gracias al esfuerzo conjunto de entidades como Profamilia, la Fundación Valle del Lili, el Gobierno nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá y aliados internacionales como UNFPA, FP2030 y la Universidad Johns Hopkins.

Carolina Deik, primera dama de Bogotá, habló sobre ICFP 2025 Foto: Blu Radio

¿Qué es la ICFP?

La ICFP se ha consolidado como un espacio clave para gobiernos, sociedad civil, academia y sector privado, al impulsar el acceso universal a métodos de planificación familiar y la garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR). En un contexto en el que estos derechos enfrentan retrocesos a nivel global, Colombia busca asumir un rol de liderazgo regional y mundial, capitalizando los avances que ha logrado en equidad y acceso a la salud sexual.

Previo al inicio de la Conferencia, se realizará una iniciativa de reportería internacional en la que 13 periodistas y activistas recorrerán distintas regiones de Colombia para documentar proyectos que fortalecen la salud comunitaria, el empoderamiento juvenil y la atención a poblaciones vulnerables como comunidades afrocolombianas, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y población LGBTIQ+.

La directora ejecutiva de Profamilia, Marta Royo, destacó que la realización de la ICFP en Colombia representa un hito en el reconocimiento de la planificación familiar como un derecho humano y un pilar del desarrollo social.

“La conversación ya no se limita a la anticoncepción desde una mirada médica, hoy hablamos de derechos, de equidad y de bienestar. Este es un momento histórico para posicionar a Colombia como referente en la región”, expresó Royo.

La llegada de la ICFP 2025 a Bogotá no solo marcará un hito para la salud sexual y reproductiva en Colombia, sino que también abrirá una plataforma única para proyectar al país como líder en innovación, equidad y compromiso social. El encuentro permitirá articular esfuerzos de múltiples sectores, compartir aprendizajes y promover compromisos que trasciendan fronteras, en la búsqueda de sociedades más inclusivas, justas y saludables.