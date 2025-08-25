Bogotá sufrió un fuerte trancón: bus de TransMilenio obligó a usuarios a caminar

Este lunes 25 de agosto, los bogotanos tuvieron que caminar para llegar a su lugar de trabajo o estudio, pues TransMilenio presentó problemas en el servicio hacia la Avenida Caracas, lo que generó una fuerte congestión en el transporte público.

Según lo revelado por la cuenta oficial de TransMilenio en X, sobre las 6:00 de la mañana un bus troncal presentó fallas mecánicas en la Av. Caracas con calle 72, en sentido norte-sur. Ante la situación, la flota tuvo que realizar contraflujo y la estación Calle 76 – San Felipe dejó de prestar servicio debido a la congestión vehicular que se registró en la zona.

⏰ #TMAhora (6:04 a. m.)



Por bus con fallas mecánicas en la Avenida Caracas con Calle 72, sentido norte - sur, la flota troncal realiza contraflujo y deja de prestar servicio la estación Calle 76 - San Felipe en ese mismo sentido

Las afectaciones en la movilidad no solo se concentraron en la Caracas, también se expandieron a otras troncales de Bogotá como la Calle 80, el Norte, Suba y la NQS Central, complicando los desplazamientos de miles de pasajeros.

Mientras en TransMilenio se adelantaban protocolos y procedimientos para agilizar el servicio, cientos de usuarios decidieron bajarse de los buses y caminar largas distancias en busca de otro medio de transporte que les permitiera llegar a tiempo a su destino.

⏰ #TMAhora (7:56 a. m.)#Actualización



Continúa la congestión vehicular originada en la Avenida Caracas con Calle 72 y que afecta las troncales Calle 80, Norte, Suba y NQS Central.



Adelantamos acciones para orientar a los usuarios que caminan por la vía para que accedan a las…

Movilidad en Bogotá colapsó por la mañana

Desde muy temprano, la capital enfrentó situaciones complejas en materia de movilidad. Hacia las 6:30 de la mañana se presentó un tractocamión varado en la localidad de Engativá, específicamente en la calle 80 con carrera 116, lo que generó un importante trancón en la zona.

Una hora más tarde, se registró un siniestro vial en la localidad de Suba, donde un bus y una camioneta chocaron en la autopista Norte con calle 209, en sentido norte-sur.

[08:07 a.m.] #MovilidadAhora | El vehículo varado es remolcado y la movilidad se recupera en la localidad de Usaquén, AutoNorte con calle 215 en sentido Sur - Norte. https://t.co/0ZAZ0yzhDJ pic.twitter.com/CmYXD0fz34 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 25, 2025

Accidentes y trancones complicaron a TransMilenio

Sobre las 8:14 de la mañana se reportó otro siniestro en la localidad de Fontibón, en la Av. Boyacá con calle 35G, en sentido sur-norte. En este caso, una camioneta impactó contra una motocicleta, lo que agravó los problemas de tránsito en la zona.

Estos incidentes se sumaron a las fallas en TransMilenio, lo que provocó que buena parte de la ciudad registrara trancones y demoras superiores a lo habitual. Usuarios manifestaron su molestia en redes sociales, señalando que, aunque la empresa informó sobre los desvíos, el tiempo de espera en las estaciones fue demasiado alto y obligó a miles de personas a optar por caminar o usar transporte alternativo.

De esta manera, Bogotá vivió una de sus mañanas más difíciles en materia de movilidad, con TransMilenio afectado y varias vías principales bloqueadas por siniestros viales y vehículos varados.