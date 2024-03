Cámara de seguridad registró nuevo caso de fleteo en Bogotá

Las autoridades de Bogotá han puesto en la mira a una banda de fleteros que ha sembrado el terror en el suroriente de la ciudad. Una reciente víctima ha levantado sospechas al denunciar que podría existir complicidad de los delincuentes con funcionarios de una entidad bancaria local.

Este delito, registrado en cámaras de seguridad y que publicóNoticias Caracol, evidencia la audacia de los criminales. La víctima, una madre cabeza de hogar, fue abordada por los delincuentes segundos después de retirar dinero en efectivo de una entidad bancaria en el sur de Bogotá. Dos motos llegaron al lugar, rodearon el vehículo de las víctimas y uno de los ladrones, armado, exigió el dinero.

"Me saca del cabello, me jala del cabello para sacarme del vehículo y mira que adentro no hay nada y me dice específicamente ‘¿dónde está el bolso y la maleta?'”, relató la mujer afectada. Los delincuentes finalmente encontraron los bolsos en el baúl del vehículo. La víctima sospecha de una posible complicidad interna, ya que solo el personal del banco conocía la ubicación exacta del dinero.

“Nosotros estábamos buscando dar la espalda al público, entonces de cierta manera los únicos que tenían posibilidad de ver eso era gente del banco”, destacó la víctima. Además, reveló que en la entidad bancaria no le permitieron retirar el dinero a través de un cheque de gerencia y que, al regresar al banco al día siguiente, le informaron que varios clientes se quejan a diario de situaciones similares.

La entidad bancaria asegura que siempre colabora con la Fiscalía en estas investigaciones y que hasta el momento no se ha comprobado ninguna responsabilidad en los hurtos. Un equipo especial de la Policía Nacional está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre este preocupante incidente.