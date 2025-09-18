En vivo
Caos en TransMilenio: colapsada la troncal de la Av. Américas por manifestaciones

Caos en TransMilenio: colapsada la troncal de la Av. Américas por manifestaciones

Cientos de usuarios se vieron afectados durante esta noche y tuvieron que caminar varios kilómetros para intentar llegar a su casa.

Caos en la Av. Américas afecta operación de TransMilenio
Caos en la Av. Américas afecta operación de TransMilenio
Foto: video redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

Nuevamente se presentó caos en la operación de TransMilenio en Bogotá. Este jueves la troncal que se vio seriamente afectada fue la de la Avenida de las Américas por unas manifestaciones que afectaron el portal y estaciones cercanas.

Por esta situación, cientos de usuarios se vieron afectados durante esta noche y tuvieron que caminar varios kilómetros para intentar llegar a su casa.

En videos que circulan en redes sociales se puede ver cómo hay filas de decenas de buses de TransMilenio colapsadas.

¿Cómo está la movilidad?

Luego de dos horas de bloqueos, sobre las 8:40 de la noche los manifestantes comenzaron a retirarse de la intersección entre la Avenida Ciudad de Cali y Avenida de las Américas. Sin embargo, persisten múltiples afectaciones en la movilidad de esa zona y de la Avenida 68 donde las personas tuvieron que bajarse de los buses de TransMilenio y del SITP para llegar a sus destinos.

