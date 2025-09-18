En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / TransMilenio anuncia servicios para el concierto de Vive la Salsa: estas son las rutas

TransMilenio anuncia servicios para el concierto de Vive la Salsa: estas son las rutas

Habrá rutas especiales a diferentes puntos de la ciudad. Conozca los recorridos, horarios y estaciones que estarán disponibles para este concierto.

TransMilenio anuncia servicios para el concierto de Vive la Salsa.jpg
TransMilenio anuncia servicios para el concierto de Vive la Salsa //
Foto: AFP/suministrada
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

Nuevamente El Campín se prepara para ser casa de buena música en Bogotá y, ahora, el turno será para los amantes de la salsa que este viernes, 19 de septiembre, vivirán ‘Vive la Salsa’, un concierto que tendrá a los mayores exponentes del género y que tendrá acompañamiento de la Alcaldía de la ciudad para toda la logística y seguridad.

“Tras nuestra exitosa operación especial para la evacuación del Festival Cordillera, en la que el transporte público de Bogotá movilizó hacia sus hogares a más de 20.000 asistentes al evento, es decir cerca de 28 % del total del aforo del festival, esta vez apoyamos la salida del concierto Viva la Salsa con una operación troncal especial en medio de la celebración del día del Amor y la Amistad en la ciudad”, aseguró Jaime Monroy, director de BRT de TransMilenio.

Bus de TransMilenio BYD eléctrico
Bus de TransMilenio BYD eléctrico
Foto: cortesía

Así funcionará TransMilenio para el concierto de Vive la Salsa en Bogotá

Rutas y operativo antes del evento

Primero habrá un operativo para acompañar a todas las personas que se movilicen hacia el estadio El Campín, por eso, se reportó que las siguientes rutas estarán disponibles en las estaciones ovistar Arena y Campín – UAN, en la troncal NQS Central:

  • 4.
  • B72.
  • C25.
  • C30.
  • D21.
  • G30.
  • H21.
  • H72.
  • L25.
  • B11.
  • 342.
  • G11.
  • G41.

Rutas y operativo a la salida del concierto

Para el retorno a los hogares de los asistentes al concierto estarán disponibles las estaciones anteriormente mencionadas y con destinos hacia los siguientes portales: 80, Usme, Sur, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas.

En total serán 8 rutas disponibles, cada una contando con 4 a 6 paradas intermitentes hasta llegar a su destino, la cual operará hasta las 2:00 de la mañana, recordando que no estará disponible el servicio de alimentadores en los portales mencionados, por lo tanto, los usuarios deberán buscar alternativas si su destino no se encuentra cerca a las estaciones dentro del plan de TransMilenio.

Estas son las rutas disponibles:

Rutas de TransMilenio disponibles para el concierto de Vive la Salsa.jpg
Rutas de TransMilenio disponibles para el concierto de Vive la Salsa //
Foto: TransMilenio

