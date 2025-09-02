Publicidad

Capturadas dos personas con joyas avaluadas en 400 millones de pesos en El Dorado

La Policía interceptó a los sospechosos que transportaban cadenas, anillos y pulseras sin acreditar su procedencia legal en el Aeropuerto El Dorado.

Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 03:15 p. m.

En un operativo de control en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, la Policía, en coordinación con la agencia HSI de Estados Unidos y la Dijin, capturó en flagrancia a dos personas que intentaban trasladar un millonario cargamento de joyas sin documentación legal.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaron actividades de registro y verificación a pasajeros que se disponían a abordar un vuelo con destino a Bucaramanga. Durante la inspección de una de las maletas, los agentes hallaron en su interior varias piezas de joyería de alto valor que no contaban con la acreditación correspondiente.

De acuerdo con el reporte oficial, fueron incautadas cadenas, anillos, pulseras y aretes, todos avaluados en cerca de 400 millones de pesos. “Las personas fueron sorprendidas transportando joyas sin la documentación que acreditara su procedencia legal”, informó la institución.

Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de lavado de activos.

