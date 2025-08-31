Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturan en el Cementerio Central a hombre acusado de intentar asesinar a su expareja e hija

Capturan en el Cementerio Central a hombre acusado de intentar asesinar a su expareja e hija

El hombre, con ocho antecedentes penales, fue capturado por la SIJIN en Los Mártires tras ser señalado de agredir y amenazar de muerte a su expareja y a su hija menor de edad.

Capturan a hombre por intento de feminicidio
Capturan a hombre por intento de feminicidio
Foto: Policía Nacional de Colombia
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: agosto 31, 2025 10:33 a. m.

La SIJÍN de la Policía capturó en la localidad Los Mártires a un hombre señalado del delito de tentativa de feminicidio agravado. El mayor Miguel Rendón, comandante de la estación de Policía Los Mártires (E), rechazó los acontecimientos.

Funcionarios adscritos a la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) lograron materializar la captura de una persona por el delito de tentativa de feminicidio. Hechos sucedidos días atrás en la localidad de San Cristóbal, cuando esta persona agrede con un arma de fuego a su excompañera sentimental y a su hija, una menor de 11 años”, aseguró el mayor Rendón.

Los hechos se dieron el 6 y el 13 de agosto de este año, cuando, de acuerdo con las investigaciones, el hombre ingresó de manera violenta a la casa de su expareja, rompiendo los vidrios y amenazando con una pistola a una de sus hijas.

Luego, el 13 de agosto, golpeó a su expareja con la cacha, o el mango, de una pistola en la cara en la localidad de San Cristóbal, amenazándola de muerte en presencia de su hija de 11 años, a quien también intimidó.

Al ser capturado, la Policía pudo establecer que el hombre tiene ocho antecedentes penales por los delitos de violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria y hurto agravado.

