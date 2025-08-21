Cayeron 6 secuestradores que raptaban menores de edad para extorsionar a padres en Bogotá

En el sur de Bogotá, la Policía logró la captura en flagrancia de seis personas señaladas de secuestrar a menores de edad y exigir dinero a sus familias a cambio de la liberación. El caso se registró en el barrio San Bernardino, localidad de Bosa, donde las autoridades encontraron a cuatro adolescentes y dos adultos retenidos y sometidos a amenazas.

Según la información revelada, los capturados raptaban a jóvenes entre los 14 y 17 años en el sector de Potreritos y los trasladaban hasta una vivienda. Una vez allí, utilizaban los mismos celulares de las víctimas para comunicarse con sus padres, a quienes les pedían desde 1 millón de pesos para dejarlos en libertad.

Uno de los adolescentes logró enviar su ubicación a un familiar, lo que permitió a la Policía ubicar la vivienda y desplegar el operativo que terminó con la liberación de los secuestrados.

El comandante de la Policía en la localidad de Bosa, mayor Néstor Forero Gómez, entregó detalles de la acción de las autoridades:

“Logran la captura de seis personas en flagrancia de nacionalidad extranjera que en momentos antes se encontraban amedrantando y amenazando a cuatro adolescentes y dos adultos en una vivienda ubicada en el barrio San Bernardino y la localidad de Bosa. Estas personas son capturadas en flagrancia y dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, señaló el oficial en diálogo con Blu Radio.

Durante la verificación inicial, se conoció que tres de los seis detenidos tienen anotaciones judiciales y cuentas pendientes con la justicia.

Publicidad

Las autoridades confirmaron que los menores rescatados fueron trasladados a un centro médico para su valoración, donde se determinó que están fuera de peligro. Sin embargo, los investigadores continúan verificando si hubo más víctimas que pudieron haber sido retenidas bajo el mismo modus operandi.

La Fiscalía General de la Nación asumió el proceso judicial contra los capturados, mientras la Policía mantiene labores de investigación para establecer la magnitud de las acciones delictivas cometidas.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: