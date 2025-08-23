Cayeron robando piezas del Metro de Bogotá: así capturaron a criminales que pretendían saquear obra

Dos delincuentes, de 44 y 34 años, fueron capturados por la Policía Nacional mientras intentaban robar material para la construcción del Metro de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, estos criminales ingresaron con un vehículo de carga (de la empresa Concreservicios) a las inmediaciones del Patio Taller en Bosa, al sur de la capital, pero fueron detectados por el personal de seguridad privada del sitio.

Tras haber verificado con los operadores, los uniformados se dieron cuenta de que no existía ningún tipo de permiso para retirar el material de obra (gatos mecánicos, carros de avance, llaves de cortante y piezas metálicas importadas de China), por lo que se contactaron inmediatamente con la Policía para dar con la captura de estos delincuentes.

“Estas personas venían sistemáticamente haciendo hurto en vehículo de elementos esenciales para la construcción del Metro. En este momento, se están adelantando las audiencias de legalización de su captura ante un juez de control de garantías por el delito de hurto. La mercancía está avaluada en 20 millones de pesos, ya que es una mercancía importada”, dijo el coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía Bosa.

Las autoridades aseguran que, en lo corrido de 2025, han capturado a más de 24.000 personas por diversos delitos, por lo que hicieron un llamado a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la convivencia ciudadana mediante la línea de emergencias 123.