Ley de financiamiento
Juliana Guerrero
Metro de Bogotá
Valeria Afanador
Selección Colombia

Cayó banda que protagonizó atraco masivo en estación de TransMilenio: había tres menores

Cuatro adultos y tres menores fueron sorprendidos tras atacar a pasajeros en la estación de TransMilenio, Calle 75. La Policía recuperó varios de los objetos robados.

Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 03:28 p. m.

La inseguridad volvió a golpear a los usuarios de TransMilenio en Bogotá, esta vez en la estación Calle 75, donde un grupo de delincuentes conformado por cuatro adultos y tres menores de edad intimidó a varios pasajeros con armas blancas para despojarlos de teléfonos móviles y otros objetos personales.

Según el reporte de la Policía, los hechos ocurrieron cuando las víctimas fueron rodeadas y agredidas físicamente por los criminales mediante la intimidación con armas cortopunzantes. Allí los abordaron, los lesionaron y les quitaron sus pertenencias.

La rápida reacción de uniformados del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, que adelantaban labores de control y verificación en la zona, permitió identificar a los delincuentes y detenerlos pocos metros después del hecho. Durante el procedimiento, se logró la recuperación de varios elementos robados, que fueron reconocidos de inmediato por las víctimas.

Los adultos capturados y los menores aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de hurto y lesiones personales.

