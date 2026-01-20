Transitar a pie por Bogotá se ha convertido en una actividad cada vez más peligrosa. Un informe revelado por la Secretaría de Movilidad, y dado a conocer por el concejal Rolando González, expone cifras alarmantes sobre la seguridad vial en la capital: entre 2024 y 2025 se registraron 5.960 peatones atropellados, de los cuales 386 perdieron la vida.

De acuerdo con el reporte oficial, 187 de las víctimas fallecieron en el lugar del accidente y 199 murieron en centros hospitalarios dentro de los 30 días posteriores al siniestro, lo que evidencia la gravedad de los impactos y la vulnerabilidad de quienes se movilizan a pie por la ciudad.

Las motocicletas aparecen como el principal factor de riesgo. El 44 % de los peatones lesionados fueron atropellados por este tipo de vehículos, seguidos por automóviles particulares con un 28 %. Según el concejal González, estas cifras están asociadas al exceso de velocidad, la invasión de andenes y el irrespeto por los pasos peatonales.

Cifras críticas: más de 5.900 peatones arrollados entre 2024 y 2025 en Bogotá

Otro dato preocupante es que el 42 % de las víctimas corresponde a personas mayores de 50 años, un grupo poblacional con menor capacidad de reacción ante maniobras imprudentes. Las localidades con mayor número de casos son Kennedy, Bosa y Suba, zonas con alta densidad de tráfico y circulación de motocicletas.



El informe también señala que la imprudencia de algunos peatones contribuye a la problemática. El número de comparendos impuestos a transeúntes pasó de 53.874 en 2024 a 59.200 en 2025, principalmente por cruzar vías en lugares no autorizados.

Ante este panorama, González hizo un llamado a fortalecer las campañas de cultura ciudadana y seguridad vial. “El peatón es el actor más vulnerable y debe ser protegido. Conductores y transeúntes deben respetar las normas para evitar que estas tragedias sigan repitiéndose”, advirtió.