Bogotá

Cifras críticas: más de 5.900 peatones arrollados entre 2024 y 2025 en Bogotá

En Bogotá, entre el 2024 y el 2025, se reportaron más de 386 peatones muertos por siniestros viales en vías de la ciudad. Según cifras, se reportan en total 5.960 peatones atropellados.

