Colapso de local de tapetes afectó a barrio en Bogotá: la estructura ya se cayó en un 70%

Un local comercial en la localidad de Barrios Unidos, ubicado en el noroccidente de Bogotá, colapsó debido a las excavaciones que se estaban realizando en una construcción cercana. Según los residentes, este incidente ocurrió como consecuencia de los movimientos de tierra que se habían estado llevando a cabo en la zona desde hace aproximadamente quince días, según el informe del Ojo de La Noche.

El local comercial, que vendía alfombras, se encontraba en una bodega donde también se almacenaban colchones y se reunían varias personas cristianas para orar. El colapso de la estructura generó preocupación debido a que el resto de la construcción puede caer en cualquier momento, lo que representa un peligro para los predios cercanos.

“Pues sencillamente que se cayó la casa, la construcción, las bases para el edificio”, “esto viene como consecuencia desde hace 15 días que se fue la máquina y prácticamente dañó todo el tema y eso se anunció, dijeron que iban a arreglar, pero relajados”, fueron los comentarios de los residentes del sector del 12 de Octubre.

El propietario de la excavación en el terreno esquinero donde se llevaban a cabo las obras, contrató a una empresa para realizar los trabajos de demolición y excavación. Sin embargo, según el propietario, la empresa no realizó los trabajos correctamente, dejando una excavación cercana a las casas sin la cimentación adecuada.

"Yo contraté a una empresa de demoliciones, con arquitectos, con ingeniero para que me hicieran, pues la demolición de unos predios que habían ahí y una excavación no para un sótano. Entonces, pues no lo hicieron como en las condiciones que se debe hacer. Una excavación quedó muy del lado de las casas y las casas, pues con una cimentación, pues no tan fortalecida, la verdad. Pues se armó un peligro de todo esto", dijo el dueño.

Las autoridades han evacuado la zona y se encuentran trabajando para verificar los daños exactos y permitir que los comerciantes puedan acceder a su mercancía de manera segura. Mientras tanto, la zona permanecerá cerrada y los residentes y comerciantes de Barrios Unidos se mantienen preocupados por la seguridad del área.

