¿Cómo funcionará la vía al Llano en el puente festivo de Año Nuevo?

El secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, anunció que el plan de contingencia para la vía al Llano durante el puente festivo de Año Nuevo será el mismo que se ha venido aplicando desde el martes pasado, cuando un camión cisterna se incendió en el túnel de Quebrada Blanca, provocando el cierre de la vía en ese tramo.

El plan consiste en un paso alterno cada dos horas, en sentido Bogotá-Villavicencio y Villavicencio-Bogotá. En principio, el horario de los reversibles será el mismo que se ha aplicado hasta ahora: de 7:00 a 9:00 a.m., de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. y de 1:00 a.m. a 3:00 a.m.

Sin embargo, Godoy indicó que se está evaluando la posibilidad de ampliar el horario del reversible en sentido Bogotá-Villavicencio, para que empiece a las 1:00 p.m. y termine a las 7:00 p.m., y en sentido Villavicencio-Bogotá, para que empiece a las 11:00 a.m. y termine a las 7:00 p.m.

Esta modificación se haría con el fin de facilitar el retorno de los viajeros que se desplacen hacia Bogotá durante el puente festivo. Godoy también señaló que la Policía de Tránsito reforzará la seguridad en la vía al Llano, con el despliegue de 12 agentes de manera permanente.

Detalles:

El cierre del túnel de Quebrada Blanca se mantendrá durante al menos tres meses, mientras se realizan las reparaciones necesarias.

El tramo entre el kilómetro 0 y el kilómetro 54 de la vía al Llano sigue habilitado, pero se recomienda a los viajeros que transiten con precaución.

La única vía alterna a la vía al Llano es la perimetral del Sisga, que implica una vuelta de casi seis horas.