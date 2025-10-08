Con el brazo enyesado, hombre le dañó el parabrisas a un bus en Bogotá

Por desgracia los casos de intolerancia en Bogotá son parte del día a día en la ciudad, en especial cuando suceden en choques simples o en momentos en donde el tráfico en la ciudad aumenta que los conductores pierden la razón y terminan respondiendo de manera violenta.

Ahora, un nuevo caso se hizo viral en redes social, el cual habría sucedido en el sur de Bogotá, entre el conductor de un bus del SITP y uno de un vehículo particular en donde este segundo cerró para poder bajarse y dañarle los parabrisas al otro, mientras realizaba un servicio.

“Llamen a la Policía. El vehículo, el señor se baja, me cerró y me daña los parabrisas. Acá tengo usuarios que son testigos, me perdonan, pero acá el señor me cerró y, además, me dañó los parabrisas”, denuncia el conductor del bus.

Con el brazo enyesado, hombre dañó parabrisas // Foto: X @bosa_b7

Por su parte, el conductor del carro particular lo insulta en repetidas ocasiones y comienza a decirle que “si va a seguir”, al parecer, el bus lo “habría cerrado” por lo que tuvo que tomar cartas en el asunto para que “lo respetara”. Lo que llamó la atención del video fue el agresor tenía un brazo enyesado, lo que muchos han criticado como irresponsabilidad sobre sí mismo.



No es la primera vez que un caso como este se hace viral en redes sociales, por eso, las autoridades han reiterado que ante este tipo de situaciones es mejor contactar a personal de tránsito, en caso de que alguno de los vehículos presente daños, asimismo, mantener la cabeza fría ante hecho de intolerancia que puedan evitar altercado como este.

Por ahora, se desconoce la identidad de este conductor al igual con exactitud qué sucedió para su reacción. Tampoco la Policía se ha pronunciado por lo sucedido y todo ha quedado en lo que comentado a través de redes sociales sobre esto.