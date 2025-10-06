Mujer mordió un dedo a un patrullera de la Policía durante riña en Bogotá: casi se lo arranca

En un grave hecho ocurrido durante la madrugada en el sur de Bogotá, una patrullera de la Policía resultó herida luego de ser mordida por una mujer en medio de una riña en el barrio Laureles, de la localidad de Bosa. La uniformada sufrió una lesión profunda en uno de sus dedos, que por poco termina amputado.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente se presentó cuando las patrullas de la estación de Bosa acudieron a atender un llamado ciudadano que alertaba sobre una fuerte riña dentro de una residencia, donde varias personas se encontraban en estado de embriaguez y alto grado de exaltación.

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Bosa, explicó que durante el procedimiento una mujer atacó de manera violenta a una de las patrulleras: “Nuestras unidades llegaron al lugar y se encontraron con varias personas alteradas. Una de ellas intentó agredir a una uniformada y, en medio del forcejeo, le mordió el dedo con tal fuerza que por poco se lo arranca”, afirmó el oficial.La agresora fue capturada en el lugar y puesta a disposición de la Fiscalía. Actualmente enfrenta audiencias de legalización de captura por los delitos de ataque a servidor público, daño en bien ajeno y lesiones personales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener la calma y evitar el consumo excesivo de alcohol que derive en hechos violentos.



“Invitamos a los ciudadanos a informar cualquier situación que altere la tranquilidad o ponga en riesgo la seguridad”, añadió el teniente coronel Chauta.

Durante esa misma noche, también se reportó un accidente de tránsito en la Avenida Ciudad de Cali, sector La Esperanza, donde un vehículo se volcó por exceso de velocidad. Dos personas resultaron lesionadas y el conductor permanece bajo observación médica.