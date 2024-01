“Contratista debe responder por esquemas de protección”: subdirector UNP

En la madrugada de este viernes 20 hombres armados entraron al parque automotor de la empresa Security Rent Ltda, quien es proveedor de vehículos blindados a la Unidad Nacional de Protección, UNP, destacando que, de las 17 camionetas robadas, 16 iban a ser entregada esta entidad Gracias a la información de un testigo se logró recuperar seis de estas camionetas y capturar a tres de los involucrados en el hurto, quienes habían guardado las camionetas en un parqueadero en la localidad de Kennedy, en donde se parquean buses del SITP

Miguel Ángel Quiroga, subdirector de la Unidad Nacional de Protección, habló sobre las camionetas que fueron robadas a la UNP en Bogotá y cómo avanza la investigación.

“Este hecho no afecta directamente a la UNP, toda vez que estos equipos, esos automotores no habían sido entregados para el servicio de la de la entidad. Al interior pues hemos tomado las medidas exactamente con respecto a nuestros automotores propios y los que de alguna manera están en tránsito, que ya han sido recibidos por parte de la unidad, pero no corresponde a la unidad adelantar ningún tipo de investigación y demás con respecto al hurto de estos vehículos. Corresponde a la Policía Nacional hacer todas las investigaciones correspondientes”, señaló el funcionario.

Quiroga entregó detalles de los contratos que maneja la UNP y cómo se asignan estos vehículos de alta gama a través de grupos que corresponden a unas poblaciones específicas. Señaló que una vez la unidad una vez lo recibe, verifica su estado e inmediatamente se le asigna el beneficiario. Además, aclaró que el proceso de empalme entre rentador saliente y entrante no tiene por qué afectar el funcionamiento de los esquemas asignados.

Publicidad

“Comparado con la necesidad y con el número de vehículos comprometidos en ese contrato y en otros no es un número significativo pues que uno diga pueda, de alguna manera de determinar que el contratista le pueda incumplir o justifique las normas para incumplir y eso no podría afectar, no podría afectar a ningún beneficiario. No pasa nada. No, no, no. El contratista debe responder por la entrega de los vehículos en el plazo hasta tanto, pues, los recupere. O sea, los vehículos, Ahí, en este caso, pues el contratista debe responder porque esos vehículos todavía no tenían ningún compromiso directo con la entidad, porque pues nosotros no contratamos con placa pues, es decir, un carro ya, este carro ya está asignado para el servicio porque finalmente nosotros contratamos unos servicios y los vehículos se asignan de acuerdo con demanda”, enfatizó.

Camionetas robadas de la UNP en Bogotá Foto: Google

¿Cómo avanza la investigación por el robo de las camionetas de la UNP?

El subdirector de la UNP resaltó que los tiempos establecidos para entregar los vehículos se mantienen y que este robo no afectaba para nada el cronograma y procedimiento de entrega de los vehículos, para cubrir a los de la JEP y otros beneficiarios que hacen parte de este contrato, mencionó que la entrega se pactó para el 29 de febrero.

Finalmente, indicó si de llevarán a cabo investigaciones dentro de la UNP después del robo de estas 20 camionetas.

Publicidad

“No, internamente no, porque es que finalmente eso no afectó, o sea, no sucedió dentro de instalaciones de la UNP, no tenemos ningún indicio o conocimiento de que haya personas de la UNP involucradas en esas situaciones, eso lo tiene que determinar la investigación de la Policía, pero nosotros, o sea, no está dentro de nuestras competencias iniciar procesos investigativos porque no estamos afectados en nuestro patrimonio, ni en nuestra prestación del servicio”, concluyó.

Foto suministrada.

Habrá recompensa por información que dé con los responsables

Vale la pena destacar que por parte de la Policía Nacional dará con una recompensa de hasta 20 millones de pesos a las personas que brinden información que permita la captura de estos 15 delincuentes que se tiene certeza participaron en el hurto y la recuperación de estas 11 camionetas de las cuales 10 son TDX y una camioneta Duster.

Escuche la entrevista completa acá: