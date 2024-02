¿Cuál es el plan de choque para afrontar la inseguridad en Bogotá': alcalde Galán responde

Ante la ola de inseguridad que se registra en Bogotá, el alcalde la capital, Carlos Fernando Galán, habló en El Radar con Ricardo Ospina sobre los los retos y la estrategia los próximos cuatro años para gobernar la ciudad a mediano y a largo plazo, teniendo en cuenta el tamaño y por su complejidad. El mandatario distrital mencionó el plan que diseño su administración para mejorar Bogotá.

Es un plan que se implementa obviamente con un presupuesto que ya tenemos aprobado, que viene de atrás con un plan de desarrollo que sigue en vigencia, que termina a mitad de año. El nuestro arrancará a mitad de año, pero que yo no puedo esperar ahí para empezar a actuar. Tengo que ver con lo que tengo que puedo hacer rápidamente y empezamos a implementar. Pero yo también me he sentado con el secretario de Seguridad para tener actuaciones rápidas, pero el problema de seguridad es de fondo y requiere estrategias de largo aliento Dijo Carlos Fernando Galán.

Galán se refirió a los recientes episodios de atracos a establecimientos comerciales o en sitios concurridos o visibles, entonces, obviamente que tienen una mayor resonancia que otros episodios y evidentemente, Bogotá tiene problemas de seguridad que son serios y que hay que solucionar.

"En seguridad hay diferentes cifras. Tenemos una cifra de homicidios donde una caída de 23% en enero del 2024 versus enero del 2023 % ahí no hay duda. Puede que ocurra algo eventualmente, pero es difícil. Soy consciente que esas cifras tienen un grado significativo de subregistro de mucha gente que no manifiesta eventualmente ante las autoridades. Por ejemplo, muchos de los casos que se visibilizaron en el primer mes de este año de hechos que salían en los videos, eventualmente de situaciones que ocurrieron de inseguridad, íbamos a mirar y el hecho había ocurrido en noviembre, en octubre, en diciembre y no había denuncia. Entonces, si hay una mejoría en términos de una reducción de denuncias en ocho de los nueve delitos de alto impacto"

¿Cuál es el plan de choque que han emprendido con el secretario de Seguridad y con la Policía para la capital del país?

Frente a esos delitos de alto impacto, frente a las bandas que están organizadas, que evidentemente planifican sus golpes, saben a qué sitios llegan y hurtan elementos de valor , Galan mencionó la estrategia que se lleva a cabo para atacar la delincuencia en la capital del país.

"Por una parte, revisamos cómo funcionan los cuadrantes y vamos a hacer y cuadrantes que operan las 24 horas, pero realmente tendrían que operar con mayor eficacia en ciertas horas del día y en ciertas zonas de la ciudad. Entonces ahí vamos a fortalecer, tanto en horarios como en puntos el Plan Cuadrantes. Vamos y estamos trabajando ya en la implementación de unos micro cuadrantes que son cuadrantes más concretos, más específicos de zonas donde hay un alto riesgo de hurto. La mayoría de los hurtos en Bogotá están concentrados en seis localidades. Tenemos que trabajar para que estos grupos de reacción inmediata que estamos desplegando tengan la posibilidad de recibir información directamente, tenemos que lograr que esos comercios se organicen entre sí", comentó.

Finalmente, el mandatario señaló los retos en mayoría de movilidad y enfatizó en los proyectos que avanzan en la capital del país como la megaobra del metro de Bogotá.