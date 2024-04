¿Cuántos días de suministro de agua le quedan a Bogotá?

Ricardo Lozano, exministro de Ambiente, emitió una seria advertencia sobre la situación del suministro de agua en Bogotá. En diálogo con Juan Roberto Vargas en Sala De Prensa Blu, Lozano destacó la importancia de recordar la historia para abordar la crisis actual de manera efectiva.

"Es muy importante que entendamos también que nosotros teníamos memoria muy corta. Es decir, en Colombia recordemos que incluso tuvimos un apagón muy fuerte, donde todos sufrimos en el año 91, 92 y desde ahí, inclusive antes, empezó a crearse el sistema nacional para que estas situaciones no se repitan. Entonces, tenemos más de 30 años en este proceso y es increíble que siempre reclamemos lo mismo todos los años. Y eso no puede seguir pasando, no puede seguir pasando porque tenemos un sistema bastante robusto", afirmó Lozano.

El exministro resaltó la importancia de la anticipación en la gestión del suministro de agua. "Que el mensajero traiga el mensaje con anticipación. Cuando prestamos ese servicio, lo hacemos con un año de anticipación. Se dice que este año y el próximo año, la ayuda estará por debajo del promedio. Por lo tanto, el Comité de Riesgo, donde están todos los responsables de manejar los sectores, empieza a ajustar y a hacer los cambios de manera estratégica y planificada. Eso no es para improvisar a última hora y preguntarnos qué vamos a hacer, no", explicó.

"En el estado en que nos encontramos en este instante de contingencia, ya las campañas voluntarias no funcionan, es decir, ya no es cuestión de cuánto va a ahorrar usted y por cuánto, ya estamos en contingencia. Contingencia significa que el Gobierno ya tiene que tomar medidas obligatorias de incentivo y castigo frente al consumo, y eso ya lo hemos hecho varias veces también. Recordarán con el presidente Juan Manuel Santos, también en el año 2015, salió la campaña", subrayó.

¿Cuántos días de suministro de agua le queda a Bogotá?

Las palabras de Lozano resaltan la urgencia de tomar medidas efectivas para abordar la crisis de agua en Bogotá y la necesidad de una gestión planificada y anticipada para evitar futuros problemas en el suministro de este recurso vital. Lozano indicó que teniendo en cuenta las temporadas de lluvia del país, el suministro solo lo sabe la operadora y mencionó que las condiciones pueden variar.

Eso solamente lo sabe la operadora, esos 54 días pueden ser, pero recuerda esos 180 milímetros pueden caer en cuatro aguaceros y no necesariamente durante todo el mes. Recuerden que estamos hablando de un ser vivo, como en la naturaleza y eso puede caer en cuatro aguaceros y rápidamente superar la contingencia Dijo Lozano.

Y agregó, "Aunque en abril vamos a tener lluvias, pues los embalses están secos y lo que se nos dice que, a pesar de estas lluvias no va a ser suficiente para atender la demanda que está creciendo mientras la oferta se está reduciendo”.

Finalmente, lamentó que se haya tenido que llegar a este punto de racionamiento, pero resaltó que se necesita tener la conciencia de de que sí se puede reducir el recurso porque de manera individual se hace un beneficio colectivo. Mencionó que la educación ambiental, en este momento va a ser fundamental para la contingencia.

