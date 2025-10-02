Definir qué toleramos y qué no: Sec. de Seguridad de Bogotá pide actualizar regulación de protestas

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, aseguró que Colombia necesita revisar a fondo el marco jurídico que regula las manifestaciones. Según dijo en Mañanas Blu 10 AM, el Congreso debe actualizar la normativa para definir con claridad qué se puede y qué no se puede tolerar en las protestas.

“Mi llamado está, inicialmente, en que como sociedad qué estamos y qué no dispuestos a tolerar, y llevarlo a la ley para darle herramientas a la Policía Nacional. No es deseo del secretario de Seguridad, como ciudadanos exigimos cosas que no se pueden hacer”, afirmó.

Restrepo explicó que, en recientes manifestaciones en la calle 73 de Bogotá, la Policía desplegó equipos de contención entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche. El balance fue un vidrio roto y una pintada en un local de Starbucks, pese a la presencia de la UNDEMO.

El funcionario insistió en que las normas actuales limitan la acción de las autoridades: “Los ciudadanos exigen de las autoridades que capturen encapuchados por actitudes amenazantes en espacio público, y el marco jurídico hoy no permite eso”, señaló.



Además, subrayó que la falta de reglas claras genera desprotección entre quienes no participan en las protestas: “Una sociedad sin autoridad es una sociedad caótica. La mejor forma de evitar excesos es dejarlo claro en la ley”.

Finalmente, Restrepo resaltó una reducción en la violencia de la capital. “Septiembre tiene una reducción de 40 % en homicidios y es, desde 2003, el mes con menor número. Este primer gran resultado es fruto de nuestra atención integral a la inseguridad en la ciudad”, puntualizó.