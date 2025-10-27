Desmantelaron taller clandestino donde se desarmaban motos robadas en Patio Bonito, Bogotá

Agentes de la Sijín de la Policía Nacional, con apoyo de la Secretaría de Seguridad, desmantelaron un ‘desguazadero’ de motocicletas que operaba bajo la fachada de un taller de mecánica en el barrio Patio Bonito, localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

Durante el operativo, las autoridades capturaron al propietario del establecimiento y a un mecánico, quien fue sorprendido en el momento en que desarmaba una motocicleta reportada como robada el pasado fin de semana.

El procedimiento judicial se realizó en dos locales pertenecientes al mismo propietario: en uno se desmantelaban las motos para retirar las autopartes, mientras que en el otro se comercializaban los repuestos en el mercado ilegal.

Motos robadas en Patio Bonito Foto: suministrada

En el punto de venta, los uniformados hallaron dos motores de motocicletas Pulsar NS200 con los números de identificación borrados, además de un motor de una Duke con número original y reporte de hurto, y una tapa de motor de una Pulsar NS200 también reportada como robada.



En el otro establecimiento se encontraron un chasis de Pulsar NS200 con número original y reporte de hurto, otro chasis de una Dominar 400 y una motocicleta Pulsar que estaba siendo desarmada al momento del operativo.

Según la investigación, en el lugar se desarmaban motocicletas hurtadas, se alteraban los números de identificación y luego las piezas eran vendidas como repuestos en el mercado negro.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, mientras que las autopartes y motocicletas incautadas quedaron bajo custodia de las autoridades como material probatorio dentro del proceso judicial.