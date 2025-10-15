Lanzan preocupante alerta por decisión que tomó Gobierno con millones de motociclistas

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI lanzó una alerta por la decisión del Gobierno nacional de aplazar la entrada en vigencia del reglamento técnico que haría obligatoria la instalación de sistemas de frenado avanzados en todas las motocicletas nuevas del país.

El pronunciamiento lo hizo Iván García, director de la Cámara, luego de conocerse la nueva resolución del Ministerio de Transporte, que retrasa un año la implementación de esta medida. Según el documento oficial, la norma —que debía aplicarse desde el 13 de octubre de 2025— comenzará a regir finalmente a partir del 13 de octubre de 2026.

“Nos preocupa la posibilidad de que el Gobierno decida prorrogar la entrada en vigencia de este apartado, con lo cual se retrasarían avances muy importantes en seguridad vial y los esfuerzos que la industria viene haciendo en la incorporación de estos sistemas de frenado”, advirtió García.

Los frenos son el primer filtro de seguridad en una moto Foto: Blu Radio

¿Por qué es importante la nueva normativa de frenos para motos?

El gremio recordó que el Reglamento Técnico de Frenos, expedido en 2022, establecía que las motocicletas de más de 150 centímetros cúbicos debían incorporar frenos ABS, mientras que las de menor cilindraje debían contar con ABS o CBS, dependiendo del fabricante.



La medida tenía como objetivo reducir los accidentes en un país donde circulan más de 11 millones de motocicletas, según cifras del parque automotor nacional.

Desde la ANDI, García explicó que el sector industrial había venido trabajando durante los últimos años en la adecuación de los modelos y líneas de producción para cumplir con los estándares técnicos fijados. Por eso, la posibilidad de aplazar su aplicación preocupa por el impacto que podría tener en los avances en seguridad vial.

“Reconocemos la importancia de la seguridad vial y apoyamos la incorporación de los sistemas de frenada avanzada en las motocicletas, como estaba previsto en el Reglamento Técnico de Frenos expedido en 2022. Sin embargo, insistimos en que se mantenga la exigencia desde este mismo año, para garantizar un entorno más seguro para todos”, añadió el director gremial.

Frenos ABS son más seguros porque evitan que se bloqueen las ruedas Foto: Unsplash

¿Por qué aplazaron la nueva norma de frenos para motos?

El Ministerio de Transporte expidió la resolución con la que posterga la entrada en vigencia de la norma, argumentando que el país aún no cuenta con la infraestructura técnica y administrativa necesaria para verificar el cumplimiento de los estándares internacionales.

En el documento se cita a la Superintendencia de Industria y Comercio, que indicó que Colombia no dispone de una autoridad nacional de homologación plenamente operativa ni de plataformas como la DETA, utilizada en otros países para validar en tiempo real los certificados de conformidad técnica.

Además, la cartera señaló que la decisión también responde a solicitudes del Gobierno de Estados Unidos, que pidió extender el plazo mientras Colombia consolida su capacidad institucional y acepta las Normas Federales de Seguridad para Vehículos Motorizados (FMVSS) como equivalentes a los reglamentos de la ONU, de lo contrario también estaría en riesgo la importación de algunos carros desde ese país.

El acto administrativo ordena a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), junto con el Viceministerio de Transporte, realizar un estudio técnico sobre la coexistencia de ambos marcos normativos: los de la ONU (Foro WP.29) y los estadounidenses (FMVSS).

Para la Cámara de Motocicletas, mantener el calendario original era clave para continuar con la mejora en los estándares de seguridad de las motos que circulan en el país. El gremio advirtió que la prórroga podría retrasar los esfuerzos de la industria y afectar la protección de millones de motociclistas que utilizan este medio de transporte diariamente.

El llamado de la ANDI busca que el Ministerio de Transporte mantenga, al menos, la exigencia de los sistemas ABS y CBS desde este año, como estaba previsto inicialmente, para no detener los avances logrados en la reducción de la siniestralidad vial.