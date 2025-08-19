Alivio para clientes de Chevrolet, Ford, Toyota y más ante alerta de quedarse sin carros y repuestos

El mercado automotor en Colombia estuvo en las últimas semanas bajo la expectativa de un cambio regulatorio que podía alterar la importación de vehículos desde Estados Unidos. La discusión se centraba en la entrada en vigor de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas para carros y remolques, lo que implicaba un ajuste frente al actual sistema de certificaciones reconocidas en el país.

En un contexto donde casi que todos los conductores dependen de modelos importados (salvo algunos carros de Renault que sí se fabrican en Colombia), las decisiones normativas juegan un papel clave. Las asociaciones del sector venían advirtiendo sobre el riesgo de reducción de oferta y hasta posibles represalias comerciales por parte de socios estratégicos si se modificaban las reglas de forma unilateral.



¿Colombia se podía quedar sin carros importados desde EEUU?

Y es que precisamente el Gobierno estadounidense advirtió hace unos meses las posibles consecuencias si Colombia aplicaba los cambios sin reconocer los estándares del Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS).

Toyota, Jeep, Chevrolet y más marcas fabrican carros en EEUU que importan a Colombia. Foto: AFP

En una carta enviada el 11 de abril, Jamieson Greer, director de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), expresó que la exclusión de estas certificaciones constituiría una práctica desleal y podría llevar a represalias, incluida la suspensión de exportaciones de vehículos al país.

La propuesta inicial de la regulación colombiana contemplaba únicamente la aceptación de las certificaciones de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), lo que habría significado dejar de reconocer las normas estadounidenses que rigen la industria automotriz en ese país.

¿Qué decidió el Gobierno sobre los estándares de EEUU?

El Ministerio de Comercio, en conjunto con el Ministerio de Transporte, informó que se pospuso hasta agosto de 2026 la aplicación de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas en vehículos y remolques.

Esto significa que, durante todo el año 2025 y hasta mediados de 2026, se mantendrá en vigor el esquema actual de certificación, en el que Colombia reconoce las normas estadounidenses Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS). Gracias a ello, los vehículos y autopartes provenientes de Estados Unidos podrán seguir ingresando al país sin restricciones adicionales.

El documento oficial también señala que, en este periodo de transición, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Comercio trabajarán en un estudio para definir las condiciones que permitan la coexistencia de ambos marcos técnicos: los reglamentos de Naciones Unidas y los estándares FMVSS.

El objetivo es, según el Gobierno, consolidar un esquema regulatorio que preserve la seguridad vial, mantenga la armonización internacional y garantice la continuidad del comercio automotor.

Un 85 % de las autopartes en el país son importadas. Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

¿Cuáles marcas importan carros a Colombia?

Con la decisión de mantener temporalmente el sistema actual, varias marcas que importan desde Estados Unidos ven despejado el panorama. Entre las más relevantes están:



Chevrolet, con fuerte presencia en el mercado colombiano.

con fuerte presencia en el mercado colombiano. Ford, con modelos como la Explorer y referencias de alta demanda.

con modelos como la Explorer y referencias de alta demanda. Dodge, especialmente en segmentos de camionetas y SUV.

especialmente en segmentos de camionetas y SUV. Jeep , con su reconocida Wrangler.

, con su reconocida Wrangler. Adicionalmente, llegan al país desde plantas estadounidenses algunos modelos de marcas globales como Toyota, BMW y Subaru, lo que amplía el impacto de la medida en la oferta disponible para los compradores colombianos.

Con este plazo adicional hasta 2026, el Gobierno busca garantizar una transición ordenada hacia la modernización normativa, evitando choques comerciales y asegurando que los consumidores mantengan acceso a la oferta internacional sin afectaciones inmediatas en precios o disponibilidad.

El Ministerio de Comercio subrayó que, incluso cuando entren en vigencia los reglamentos técnicos de Naciones Unidas, Colombia implementará un marco de coexistencia regulatoria, en el que se reconocerán tanto las normas CEPE como las FMVSS.