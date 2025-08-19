Cuánto cuestan los 3 carros más vendidos en estos 7 meses de 2025: son Toyota, Kia y Renualt

La industria automotriz en Colombia mantiene un comportamiento positivo durante 2025. Según cifras de Fenalco y la Andi, basadas en los registros del RUNT, el mercado continúa recuperándose y consolidando un crecimiento sostenido frente al año pasado.

En el acumulado entre enero y julio de 2025 se matricularon 128.876 vehículos nuevos en el país, lo que representa un aumento del 26.8 % frente al mismo periodo de 2024. Este repunte ha sido liderado por marcas como Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet, que concentran más de la mitad de las matrículas realizadas en lo corrido del año.

El informe destaca además que las cinco líneas más matriculadas entre enero y julio representan el 17.4 % del total de registros. En ese listado aparecen la Toyota Corolla Cross, el Kia K3, la Renault Duster (que presentó hace unas semanas su versión híbrida), la Mazda CX-30 y el Kia Picanto.

Toyota Corolla Cross 2025 Foto: Toyota Press

Los tres modelos más vendidos hasta julio de 2025

De acuerdo con el balance del sector, la Toyota Corolla Cross, el Kia K3 y la Renault Duster se ubicaron como los tres carros más vendidos en los primeros siete meses del año.



Toyota Corolla Cross: alcanzó 5.430 matrículas, lo que significa un crecimiento del 19,8 % frente al mismo periodo de 2024 y una participación de mercado del 4,2 %. Kia K3: logró 5.072 registros, un incremento del 109,7 % en comparación con el año anterior, consolidando una participación del 3,9 %. Renault Duster: sumó 4.424 matrículas, con un crecimiento del 17 % respecto a 2024 y una participación del 3,4 %.

Estos resultados confirman que los tres modelos encabezan la preferencia de los compradores en el país, superando a opciones como la Mazda CX-30 y el Kia Picanto, que completan el top cinco del año.

El Kia K3, que se comercializa en varias versiones, escaló en el ranking. Foto: Kia

¿Cuánto cuestan los más vendidos?

En cuanto a precios, los valores actuales en el mercado colombiano para estos modelos son los siguientes:



Toyota Corolla Cross: entre $135.900.000 y $161.900.000. Kia K3: desde $80.990.000 hasta $105.990.000. Renault Duster: en un rango de $93.190.000 a $113.790.000.

Estos valores dependen de la versión y el equipamiento de cada modelo, pero en todos los casos corresponden a referencias actualizadas para el mercado nacional.

La Renault Duster es uno de los carros más vendidos en Colombia Foto: Renault Press

¿Cómo le fue al mes de julio en venta de carros nuevos?

El mes de julio también aportó cifras importantes. Durante ese periodo se registraron 23.872 vehículos nuevos, un incremento del 44,7 % frente al mismo mes de 2024.

Publicidad

El informe señala que las tecnologías limpias fueron protagonistas: los vehículos eléctricos crecieron un 101 %, con 1.565 unidades vendidas, mientras que los híbridos aumentaron un 120 %, con 7.636 registros en el mes.

En lo referente a segmentos, las camionetas lideraron con un aumento del 84,6 %, seguidas por los SUV (55 %) y los vehículos comerciales para pasajeros (54 %).

Por regiones, Manizales encabezó el crecimiento con un 169 %, seguida por Mosquera (120 %), Ibagué (99 %), Villavicencio (96 %) y Madrid (93 %).

Publicidad

Fenalco ha reiterado que la meta para este 2025 es alcanzar las 240.000 matrículas al cierre del año, una proyección que, de cumplirse, consolidaría el mejor desempeño del mercado automotor en los últimos años.