Nissan Colombia busca los carros más icónicos en el país y los recompensará con estos premios

En el marco de su aniversario número 65, Nissan anunció el lanzamiento del concurso “Dinissan exalta lo que permanece”, una convocatoria que busca reconocer a los vehículos de la marca que han marcado la historia en las carreteras colombianas y que, por sus características, se han convertido en parte del patrimonio automotor, cultural y familiar del país.



¿Cómo participar en el concurso de Nissan?

El proceso de inscripción estará habilitado del 11 al 29 de agosto. Los propietarios interesados deberán ingresar a www.aniversariodinissan.com, completar un formulario y adjuntar fotografías del exterior e interior del vehículo.

Según explicó Carlos Caicedo, gerente general de Dinissan, “este concurso es un homenaje a los vehículos únicos: clásicos, reformados, deportivos o cargados de historia. Queremos reconocer a quienes han transformado sus Nissan en verdaderas piezas de colección sobre ruedas”.

La convocatoria está abierta para todo tipo de modelos Nissan, sin importar el año de fabricación, siempre que cumplan con una característica en común: contar con una historia especial que los vincule con sus dueños y que los haya hecho trascender en el tiempo.

Nissan Patrol es uno de los vehículos más icónicos de la marca en el país. Foto: cortesía Nissan

¿Qué evaluarán?

Una vez finalizado el periodo de inscripción, un jurado especializado evaluará las postulaciones con base en tres criterios:



Estado del vehículo.

del vehículo. Modificaciones especiales.

especiales. Creatividad en la presentación.

De esta revisión saldrán 12 finalistas, quienes se dividirán en dos grupos de seis. A partir del 3 de septiembre, los vehículos seleccionados participarán en una votación abierta en la cuenta de Instagram @NissanColombia, enfrentándose en duelos fotográficos.

Cada fase de votación tendrá una duración de tres días, y el concurso concluirá el 15 de septiembre, cuando se anuncien los tres vehículos más votados por el público.

Nissan GT-R es otro de los carros más emblemáticos de la marca Foto: Nissan

¿Cuáles son los premios para los ganadores?

Los organizadores señalan que los premios buscan reflejar el valor y el cuidado que los propietarios han dedicado a sus automóviles.



Primer lugar: bono de combustible, servicio profesional de pintura y latonería, y un kit exclusivo de merchandising Nissan.

Segundo y tercer lugar: bono de combustible y un paquete especial de artículos oficiales de la marca.

Estos reconocimientos, dice Dinissan, pretenden ser un incentivo para preservar vehículos que han acompañado a varias generaciones y que forman parte de la historia de la movilidad en Colombia.

Nissan apunta que el concurso, además de premiar a los ganadores, busca visibilizar el vínculo emocional y cultural que existe entre los colombianos y sus automóviles.

Las inscripciones seguirán abiertas hasta el 29 de agosto, y los interesados ya pueden registrar sus vehículos para participar en la competencia que busca encontrar el Nissan más icónico de Colombia.