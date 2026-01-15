Distrito confirma nuevas reglas para horario de la rumba en Bogotá: 19 zonas habilitadas

Publicidad
Ya es oficial el horario de rumba para el 2026 en Bogotá y, según lo publicado por el distrito, nuevamente la fiesta va hasta las 5:00 a.m. en 19 de las 27 zonas proyectadas.
Es decir, solo 19 zonas tienen el permiso de la alcaldía para operar hasta esa hora, ya que cumplieron con los requisitos de control de aforo, salud, seguridad y controles de ruido. La zonas autorizadas son:
Según la resolución 001 del 2025, las zonas que aún estarán con vigilancia del distrito, y que operarán hasta las 3:00 a.m. son: Bosa, sector, Porvenir Norte; en Kennedy: Américas; Palmitas; Dindalito y Las Delicias. En Ciudad Bolívar, sector Candelaria; Villa Gloria; Minuto de Dios y Jerusalén.
Así las cosas, como lo determinó el distrito, habrá seguimiento con el fin de evaluar el horario extendido. Sin embargo, habrá evaluación permanente para las zonas no habilitadas con el fin de extender o no la normativa, pero se tendrá en cuenta lo siguiente:
Ante esto, uno de los aspectos relevante es la entrada en participación de la Secretaría de Seguridad con el fin de vigilar las zonas con mayor demanda de alteraciones de orden público con el fin de medir si es apta o no para la extensión de la rumba.