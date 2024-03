Dueño de camioneta terminó herido al enfrentarse a ladrones en Bogotá; ya lo habían intentado robar

En una nueva oleada de violencia delictiva en la capital colombiana, un propietario de camioneta terminó gravemente herido después de enfrentarse a ladrones en el barrio Bosque Popular, en la localidad de Engativá, Bogotá.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, los hechos ocurrieron cuando un grupo de delincuentes intentó robar la camioneta perteneciente a este ciudadano, quien ya había sido víctima de un intento de robo anterior.

Según se evidencia en una cámara de seguridad, los ladrones llegaron al lugar en un Chevrolet blanco, abordaron al propietario y comenzaron el forcejeo para apoderarse del vehículo. Sin embargo, el dueño de la camioneta se resistió, lo que desencadenó un enfrentamiento en el que resultó herido.

La víctima relató a Blu Radio el cómo sucedió este nuevo hecho de inseguridad: "Cuatro ladrones, por decirlo así, ni qué sujetos ladrones ahí. Y pues otra vez, otra vez me vienen, otra vez estoy herido, otra vez me mandaron al hospital, otra vez incapacidad". Además, describió el vehículo utilizado por los criminales como un Sprint viejo, lo que inicialmente no generó sospechas.

Todos, venían cuatro, cuatro armados, todos, cada uno venía con su pistola o revólver, en fin, pues en ese momento no logré descubrir, el resto pues es que me disparó, si era pues un revólver tal vez creo, porque según por los balines, por los tipos de balas que me sacaron del hospital, da para eso detalló la víctima

Mientras se recibía el reporte del incidente, se informó de otro ataque perpetrado por los mismos individuos en el sector de Boyacá Real, también en Engativá. En este caso, los delincuentes ingresaron a un establecimiento comercial para robarse una camioneta Toyota Hilux después de intimidar a los presentes con armas de fuego. Afortunadamente, el vehículo no les prendió.

Los ladrones huyeron del lugar en el mismo Chevrolet blanco utilizado en el primer asalto. Gracias a las imágenes captadas, logró identificar a tres de los atacantes como jóvenes de entre 25 y 30 años. Las víctimas, con la esperanza de que la Policía actúe rápidamente, han proporcionado estas imágenes.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: