Tras la declaración del presidente Gustavo Petro, donde propuso modificar el contrato de la línea 1 del metro de Bogotá, para hacerlo un modelo mixto, las reacciones en la capital colombiana no se hicieron esperar. Con los resultados del estudio presentado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), el mandatario colombiano aseguró que esta modificación sería beneficiosa para la sociedad bogotana, ya que reduce tanto las pérdidas económicas como los tiempos de viaje de los ciudadanos.

Sin embargo, una encuesta realizada por Emporia Consultores y Asociados arrojó resultados contundentes de la población bogotana respecto a esta propuesta. El 66 % de los ciudadanos encuestados expresaron su desacuerdo con la iniciativa de cambiar el contrato del metro hacia un modelo mixto, mientras que el 28 % está a favor.

El 66% de bogotanos rechaza propuesta de Petro de cambiar contrato de metro de Bogotá a modelo mixto Foto: Emporia Consultores y Asociados

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció en contra de las propuestas de Petro, y manifestó su compromiso con el proyecto actual. "No vamos a cambiar certezas por el riesgo de la incertidumbre", afirmó. Además, aseguró que cualquier modificación prolongaría el cronograma de ejecución por al menos cuatro años más.

La encuesta también reveló la desconfianza de los bogotanos en la capacidad de la administración de Carlos Fernando Galán para entregar las obras de la primera línea del metro en el año 2028, con un 68 % expresando su falta de confianza en dicha gestión, mientras que el 23 % sí confía.

Publicidad

Aprobación del presidente Gustavo Petro

En Cali, el 55 % no aprueba su gestión, mientras que el 36 % está a favor. En Barranquilla, el 56% no la aprueba, mientras que el 35 % sí está de acuerdo. En Bucaramanga, el 62 % no la aprueba, mientras que el 34 % está a favor. En Bogotá, el 59 % no lo aprueba, mientras que el 31% sí. En Medellín, el 63 % no la aprueba, mientras que el 29 % sí.

Opinión sobre los principales alcaldes del país

Según la encuesta, en Medellín, el 78 % tiene una buena opinión sobre Federico Gutiérrez, mientras que el 22 % no. En Barranquilla, el 73 % tiene una buena imagen de Char, mientras que el 27 % no. En Cali, el 63 % está a favor de Alejandro Eder, mientras que el 37 % no. En Bogotá, el 59 % está a favor de Carlos Fernando Galán, mientras que el 41 % no. En Bucaramanga, el 56 % está a favor de Jaime Andrés Beltrán, mientras que el 44 % no.

Publicidad

La encuesta se realizó con hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los grupos de edad y todos los niveles socioeconómicos, residentes en las siguientes ciudades: Bogotá (6.200.000), Medellín (2.040.000), Cali (1.710.000), Barranquilla (957.117), Bucaramanga (471.959), conforme las proyecciones del Dane para el año 2023.

Ficha técnica Foto: Emporia Consultores y Asociados