Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / El Campín, segundo escenario con mayor venta de boletas para conciertos en Sudamérica

El Campín, segundo escenario con mayor venta de boletas para conciertos en Sudamérica

De acuerdo con Sencia, en el 2025 se vendieron 329.015 entradas equivalentes a USD 35,4 millones. Para ese periodo, en el Estado El Campín se presenciaron 19 conciertos con poco más de 140 artistas como Shakira, Dua Lipa, Andrea Bocelli y System of a Down.

