El Campín, segundo escenario con mayor venta de boletas para conciertos en Sudamérica

El Estadio Nemesio Camacho El Campín se posicionó como el segundo escenario con mayor venta de boletas para conciertos en Sudamérica durante 2025, según el más reciente ranking de Pollstar.

El resultado ratifica el papel de Bogotá como una de las plazas estratégicas para los grandes espectáculos internacionales y consolida al estadio como un referente regional en la música en vivo.

De acuerdo con el informe, El Campín vendió 329.015 entradas y generó ingresos por USD 35,4 millones en taquilla a lo largo del año, cifras que lo ubicaron solo por debajo del Allianz Parque de São Paulo y por encima del Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Este desempeño se dio en un contexto de alta demanda por eventos de gran formato y refleja el crecimiento sostenido del mercado colombiano del entretenimiento.



Estadio Nemesio Camacho el Campín. Foto: CATAM

Durante 2025, el escenario bogotano fue sede de 19 conciertos masivos que reunieron a más de 720.000 asistentes y cerca de 140 artistas nacionales e internacionales.

Entre los nombres que pasaron por el estadio figuran Shakira, Dua Lipa, Andrea Bocelli, J Balvin, System of a Down, Silvestre Dangond y Maluma, presentaciones que no solo convocaron audiencias multitudinarias, sino que también generaron un impacto económico relevante para la ciudad.

El ranking de Pollstar también destaca la presencia de otros escenarios colombianos entre los más relevantes del continente, como el Vive Claro de Bogotá, el Atanasio Girardot de Medellín y el Metropolitano de Barranquilla, lo que refuerza la posición del país como uno de los mercados más dinámicos de la región.