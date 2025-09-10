Publicidad

Bogotá  / 'El Combo de Señales': capturan a banda dedicada a hurtos y tráfico en el sur de Bogotá

‘El Combo de Señales’: capturan a banda dedicada a hurtos y tráfico en el sur de Bogotá

Cinco hombres señalados de intimidar con armas a transeúntes y comerciantes en las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe fueron capturados, como presuntos integrantes de la banda ‘El Combo de Señales’.

Foto: suministrada
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 04:55 p. m.

La Fiscalía General anunció la judicialización de cinco presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘El Combo de Señales’, un grupo que, según las investigaciones, se dedicaba a cometer hurtos violentos y al tráfico de estupefacientes en las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con la entidad, los procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de inmuebles. Solo uno de los capturados aceptó los cargos.

Según la investigación, esta organización delictiva operaba principalmente en los barrios 20 de Julio, San Isidro, Country Sur, Guacamayas y Malvinas, donde, al parecer, seleccionaban a sus víctimas entre transeúntes, comerciantes y residentes.

Según la Fiscalía, los integrantes de la banda utilizaban armas de fuego y armas blancas para intimidar a las personas y despojarlas de dinero y objetos de valor.

Uno de los casos más graves ocurrió el 13 de agosto de 2024, cuando dos de los delincuentes ingresaron a un casino. Uno de ellos fingió ser cliente para distraer a una empleada, mientras el otro la intimidaba y se apoderaba del dinero de la caja registradora.

Además de los robos, se estableció que la banda también estaba vinculada con el microtráfico de sustancias ilícitas como bazuco, marihuana, cocaína y 2CB. El material probatorio señala que los estupefacientes eran almacenados y comercializados desde una vivienda ubicada en el barrio Country Sur, lo que reforzaba el control territorial de este grupo sobre sectores vulnerables de la capital.

Publicidad

En la operación conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional, fueron capturados: Manuel Fernando Castañeda Jiménez, Jeferson Alexander Bilbao Pineda, José Alexander Vega Riaño, Juan Esteban Vera Rodríguez y Juan Agustín Vera Arce.

Las detenciones se realizaron en diferentes sectores de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Posteriormente, un juez de control de garantías avaló la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para los cinco procesados, quienes permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

