Juan Camilo Burgos, un arquitecto de Bogotá, lleva una semana desaparecido en el centro financiero de la ciudad. Su familia está desesperada por encontrarlo y sigue buscando pistas sobre su paradero en la calle setenta y dos, en donde fue visto por última vez.

Según su hermano mayor, Diego, el último rastro de Juan fue el miércoles 28 de febrero a la 1:30 p.m. Ese día, Juan estaba visitando a un cliente en una oficina en la 72 con Séptima. A partir de ese momento, dejó de enviar mensajes y comunicarse, lo que ha generado gran preocupación en su familia.

Juan Camilo Burgos Foto: suministrada

Diego mencionó que Juan es un joven emprendedor y que tiene una pequeña empresa de arquitectura. Visitaba regularmente a sus clientes y tenía un proyecto de mobiliario en esa oficina en particular. Después de su reunión, no se tiene información sobre su siguiente destino y su celular ha estado apagado desde ese día.

“Lo empezamos a extrañar el miércoles en la noche. Nosotros normalmente nos comunicamos. Tenemos un grupo familiar en donde normalmente pues nos avisamos cuando cada uno llegó a sus hogares o cuando o donde estamos. Empezamos a extrañarlo, En la noche de ese mismo miércoles no aparecía, ya no respondía, ya tenía, obviamente, su celular apagado. En la madrugada del jueves, al ver que pues él no, no regresa a la casa, pues ahí ya empezamos a preocuparnos”, dijo.

Desconcierto en la familia de Juan Camilo Burgos

La desaparición de Juan Camilo, según dijo el entrevistado, ha dejado desconcertada a su familia, ya que no tienen información que indique algún motivo de enemistad o problemas que puedan estar relacionados con su desaparición.

“Obviamente, esto ya está en manos de las autoridades competentes y hay una investigación abierta. Justo, dentro del marco de esa investigación, se les entregaron a las autoridades la información también de sus clientes. Y aunque nuevamente, pues no tenemos seguridad, digamos de cuáles son sus clientes, se ha hecho un barrido para comprobar pues si estuvo en contacto con el resto de clientes o el resto de colegas o de compañeros”, dijo.

La familia de Juan Camilo Burgos y las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que cualquier información sobre su paradero sea reportada. La búsqueda continúa y la esperanza de encontrarlo sano y salvo se mantiene.

¿Posibles hipótesis?

A la pregunta sobre qué hipótesis manejan la familia sobre su desaparición, Burgos dijo que las posibilidades son muchas, pero sí enfatizó en que es bastante raro que una persona como él, que no es adinerada, desaparezca como lo hizo Juan Camilo.

“Obviamente las posibilidades son muchas. Mucho más en una ciudad como Bogotá. Lo que le puedo decir es que él era una persona que no tenía enemigos. Tampoco es una persona adinerada, como yo le cuento, pues nosotros somos una familia de clase media y él era un joven arquitecto que estaba tratando de sacar adelante su emprendimiento”, puntualizó.