TransMilenio cerró estación muy concurrida: accidente obligó a usuarios a caminar un buen rato

Una nueva afectación en la movilidad se presentó este lunes 15 de septiembre, luego de que en la Avenida 30 se registrara un siniestro vial entre un motociclista y una volqueta.

El accidente generó un despliegue inmediato de las autoridades para atender la emergencia, lo que a su vez ocasionó demoras en el sistema de TransMilenio. Además de los retrasos, fue necesario cerrar una de sus estaciones, obligando a cientos de usuarios a caminar varios tramos para llegar a su destino.

⏰ #TMAhora (8:01 a.m.)



📍Av. NQS



⚠️ Por siniestro vial entre vehículos particulares en la avenida NQS con calle 22, la flota troncal sale al carril mixto en sentido sur - norte.



🔴 La estación CAD deja de operar temporalmente.

Estación de TransMilenio cerrada por accidente en la Avenida 30

Debido al choque ocurrido en la calzada exclusiva de TransMilenio, la estación CAD tuvo que ser cerrada de manera temporal. Mientras tanto, los servicios troncales no solo han registrado retrasos considerables, sino que también parte de la flota se vio obligada a utilizar el carril mixto en sentido sur–norte.

Para mitigar la congestión, varios buses realizaron maniobras de contraflujo con el fin de mantener la operación. Sin embargo, la troncal de la Avenida 30 continúa presentando una fuerte congestión, lo que ha llevado a que miles de usuarios opten por rutas alternas para completar sus recorridos.

La situación provocó largas filas en las estaciones cercanas y un incremento del tiempo de viaje, afectando especialmente a quienes se dirigían hacia el centro y norte de la capital.

⏰ #TMAhora (9:00 a.m.)



📍Av. NQS



🔴 La congestión en la troncal continúa. Sin embargo, los servicios transitan en contraflujo.



⛔️ La estación CAD continúa sin operar temporalmente.



Agradecemos su comprensión, trabajamos por restablecer los servicios afectados.

Recomendaciones de TransMilenio a los usuarios

Frente a la contingencia, TransMilenio informó que ha desplegado acciones para agilizar el paso de los buses y mejorar la movilidad en la zona. Aun así, la entidad insistió en que los usuarios deben mantener la calma durante los retrasos y atender las recomendaciones de seguridad.

El sistema de transporte recordó a los pasajeros que no deben despresurizar las puertas ni bajarse de los articulados en medio de los trancones, ya que estas acciones no solo entorpecen la operación, sino que también ponen en riesgo la integridad de todos los ocupantes.

La empresa destacó que el restablecimiento total de la operación dependerá de la normalización de la movilidad tras el levantamiento del accidente, por lo que pidió a los usuarios planear con anticipación sus viajes y consultar el estado de las rutas en tiempo real a través de los canales oficiales.