En flagrancia: cae banda dedicada al hurto de vehículos en Engativá, dos de ellos son extranjeros

En las últimas horas, en la localidad de Engativá, la Policía capturó en flagrancia, tras una persecución de más de cuatro cuadras, a cinco personas de una banda dedicada al hurto de vehículos. Esto sucede tras el reporte al caí de un robo a una camioneta blanca de alta gama.

Después de la persecución, cinco personas se se bajan del vehículo en el que escapaban e intentaron subirse a otro, pero fueron capturados por la Policía.

Entre los capturados, hay dos extranjeros. Así mismo, se conoce que dentro de este grupo, hay dos con anotaciones por hurto y tráfico de estupefaciente. Así mismos, un juez dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario.

Entre tanto, la Policía confirmó que la camioneta blanca de marca Ford que hurtada se recuperó tras la captura de los delincuentes. Así mismo, la incautación de varios teléfonos celulares y un vehículo color azul oscuro en el que los delincuentes se movilizaban.