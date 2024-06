"Universidades no son democráticas, sino meritocracias”: Ignacio Mantilla, exrector de la Nacional

Diez exrectores de la Universidad Nacional enviaron una carta a la ministra de Educación, Aurora Vergara, en la que notificaron su decisión de renunciar a su derecho de representación en el Consejo Superior de la universidad, al considerar que la forma en que se designó al nuevo rector, el profesor Leopoldo Munera Ruiz, es “contraria a la institucionalidad debida” y que algunas de las decisiones son “inocultablemente políticas”.

Esta postura frente al Gobierno se produce debido a la falta de un fallo judicial por parte del Consejo de Estado, que aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la elección del nuevo rector, cargo que ocupó momentáneamente José Ismael Peña, pero que fue cuestionado por una presunta irregularidad en el proceso al posesionarse en una Notaría de Bogotá hace semanas.

Justamente, para el exrector Ignacio Mantilla “sí está vigente la elección” de Peña; sin embargo, dijo que está en manos del Consejo de Estado atender la demanda en curso. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, fue enfático al señalar que “las universidades no son democráticas, son meritocráticas”.

“Las universidades no son democráticas, sino meritocráticas. Pongo un ejemplo, imagínense un estudiante sustentando su tesis en un auditorio donde tiene 200 compañeros que lo aplauden y luego tres profesores, que son los jurados, niegan la aprobación de la tesis. Ahí hay opiniones calificadas y es que la universidad no le pertenece a la comunidad universitaria. Es un bien público del país, por eso hay representantes, el Gobierno, la academia”, sentenció.



En ese sentido, mencionó que en la Universidad Nacional “no se hace lo que dice el presidente” Gustavo Petro, quien en varias ocasiones se ha pronunciado sobre la designación de rector.

“En la Universidad Nacional no se hace lo que diga el presidente. Déjenos a nosotros llevar a cabo el debate y proponer si es necesario. Si eso se impone, se pueden cambiar los estatutos, no se necesita hacer nada más. Los estatutos se pueden cambiar y está la metodología para hacer lo previsto, como en la Constitución colombiana, es lo mismo. Uno puede cambiar el estatuto general de la universidad mediante mecanismos que están establecidos claramente y ese sería un debate para llevar a cabo y si la comunidad decide que debe haber elección directa, pues bueno será, pero entonces para las próximas no podemos a posteriori ir a aplicar esa norma”, recalcó.

