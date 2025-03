Encapuchadas vandalizaron estatua de Luis Carlos Galán en el Día de la Mujer

Los hechos ocurrieron este sábado en el marco de las protestas por el 8M . Las mujeres llegaron al Concejo de Bogotá y, en medio de arengas y bailes, decidieron quemar la estatua del asesinado líder liberal Luis Carlos Galán.

Ante esto, Juan Manuel Galán, hijo del desaparecido político, se pronunció mediante su cuenta de X, compartiendo un video de su padre en el que habla de la importancia de la juventud y las mujeres en la sociedad.

"Llamo a las mujeres para que cambiemos esta sociedad, para que se despierte la conciencia colectiva, para que Colombia nos pertenezca a todos, para que integremos a la Nación y para que, en medio de la diversidad de nuestras regiones, exista un sentimiento de unidad y patriotismo", afirmó el asesinado político Luis Carlos Galán en el video publicado por uno de sus hijos.

Un mensaje para las jóvenes mujeres que participaron en actos vandálicos contra el monumento de Luis Carlos Galán en la plazoleta del @ConcejoDeBogota pic.twitter.com/WK9NR5PfYM — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) March 9, 2025

Además, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se pronunció en su cuenta de X, valorando el buen comportamiento de parte de los manifestantes y rechazando la destrucción de bienes públicos.

“Lamentablemente, algunas mujeres escogieron la destrucción de bienes por encima de la manifestación pacífica (...) La destrucción de bienes no es una forma válida de manifestarse y empaña el esfuerzo de toda una ciudad por garantizar un 8M en paz. Le he pedido a la Policía y a la Fiscalía priorizar el caso para que se identifique a los responsables de la destrucción de bienes públicos y privados”, aseguró.

Hoy, para la conmemoración del 8M, tomamos todas las medidas necesarias para evitar enfrentamientos y garantizar que las mujeres pudieran marchar de manera pacífica.



Reconocemos la lucha histórica de las mujeres, nos solidarizamos con ellas y sabemos que todavía tenemos un… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 9, 2025

Asimismo, el presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra, afirmó que hubo poca preparación por parte de la Secretaría, pues la poca efectividad en los desmanes fue evidente. Además, se pronunció respecto a la vandalización de la estatua de Galán.

"No nos gusta el desgobierno de la Secretaría, pues el secretario está dedicado a otros menesteres y no a que esas marchas pacíficas se conviertan en desmanes. Al lado del Concejo de Bogotá, en la plazoleta Luis Carlos Galán, tenemos algunos desmanes: están incendiando la estatua de Luis Carlos Galán, y esa conmemoración no se puede manchar", criticó Abisambra a través de su cuenta de X.