Bogotá  / Encapuchados destruyen rejas de estación de TransMilenio sobre la Universidad Nacional

Encapuchados destruyen rejas de estación de TransMilenio sobre la Universidad Nacional

Se volvieron habituales los bloqueos a la altura de la Universidad Nacional, los cuales generan graves problemas de movilidad. Según versiones, estarían amenazando a funcionarios.

Encapuchados destruyen estación de TransMilenio.jpg
Encapuchados destruyen estación de TransMilenio //
Fotos: suministradas
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 05:48 p. m.

Vuelven y juegan los problemas de orden público a la altura de la Universidad Nacional, en Bogotá. Ahora, este jueves, 11 de septiembre, un grupo de encapuchados arremetió contra una estación de Transmilenio frente a la entrada de la institución sobre la calle 26.

Un video, que fue compartido en redes sociales, mostró el momento exacto cuando llegaron a las rejas de la estación y comenzaron a pegarle patadas para hacerla caer, de esta manera poder acceder de forma ilegal al interior de la misma, en donde, supuestamente, habrían intimidado a funcionarios con armas blancas.

Este no es el primer problema público esta semana en la universidad, pues tan solo el martes 9, también se dio un fuerte bloque frente a la entrada de la carrera 30 con calle 45 en donde por varios horas hubo problemas de movilidad y retrasos en el servicio de TransMilenio.

En desarrollo.

