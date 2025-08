Encuentran cuerpo en humedal de Bogotá: había salido con amigos

El pasado 5 de agosto, los residentes del barrio Villa Nelly, en la localidad de Kennedy, vivieron una escena de terror luego de un hallazgo que impactó de manera profunda a los habitantes, pues se encontró el cuerpo de Juan Pablo Vega López, un joven de 25 años que apareció flotando en el humedal La Vaca. Ante eso, fue la misma comunidad quien dio aviso a las autoridades.

Vega fue reportado como desaparecido desde el 2 de agosto, cuando los familiares indicaron que el joven había salido con un grupo de amigos a compartir en algunos establecimientos del sector. Sin embargo, nadie se imaginó que esa salida terminaría en una tragedia.

Hipótesis de la Policía sobre el caso

Al lugar del hallazgo acudieron varias unidades del CTI de la Fiscalía para realizar la respectiva investigación técnica. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo no tenía signos de violencia y todas sus pertenencias estaban intactas, lo que descartó un posible robo o ataque como causa de la muerte.

Ante eso, las autoridades no descartan la posibilidad de un accidente: Vega pudo haber ingresado al humedal en estado de embriaguez, lo que habría derivado en una muerte por inmersión. Si bien el cuerpo de agua no es profundo, bastaría con caer en un mal estado físico para que se diera una tragedia.

Aumentan las desapariciones en Bogotá

El caso de Juan Pablo Vega se le añade a una cifra que preocupa, pues en lo que va de 2025, en Bogotá se han registrado 882 personas desaparecidas, de acuerdo con datos recogidos de la Sijin. De esa cantidad, 309 son menores de edad y la mayoría son niñas.

Ante eso, el intendente de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Luis González, señaló que no se deben esperar 72 horas para reportar una desaparición. Y es que las primeras horas son cruciales para verificar con allegados, revisar redes sociales y acudir a centros de salud, detalles que pueden hacer la diferencia. Por otro lado, es crucial poner la denuncia ante la Fiscalía o Policía lo más rápido posible.

Mientras tanto, las autoridades siguen realizando las investigaciones respectivas para determinar la causa de muerte de Juan Pablo Vega.