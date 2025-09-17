Encuentran 'tesoros' en excavación de Línea 1 del metro: son objetos con valor histórico

La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá sigue avanzando a paso firme y se consolida como el proyecto más importante de infraestructura en la ciudad. De hecho, se espera que para diciembre de 2025 la obra alcance el 70 % de ejecución. Además, la llegada de los primeros seis vagones a la capital se convierte en un incentivo para agilizar los trabajos.

Pero a pesar de esas buenas noticias, la magnitud del proyecto no solo ha dejado empleos y cifras alentadoras en materia de cimentación. También ha sacado a la luz objetos que hacen parte de la historia de Bogotá.

Resulta que bajo tierra, donde hoy se levantan estaciones, pilotes y estructuras, han aparecido piezas que muestran la riqueza cultural de la capital. Gracias al trabajo de especialistas, estos elementos se preservan como patrimonio arqueológico.



Encuentran objetos históricos en obras del Metro de Bogotá

De acuerdo con lo revelado por María Alejandra Buitrago, profesional en conservación y restauración, a lo largo de las excavaciones realizadas en las obras del metro se han encontrado elementos que requieren una atención especial. Entre los más relevantes están fragmentos de cerámica y sedimentos con semillas, además de rastros que evidencian épocas anteriores a la urbanización.

Los arqueólogos que supervisan cada excavación garantizan que los hallazgos sean documentados, restaurados y protegidos. En ese sentido, los objetos recuperados han sido tratados con técnicas como la aplicación de resina acrílica, que permite unir piezas y devolverles su forma original.

Así, la construcción del metro no solo representa una transformación en la movilidad de Bogotá, sino que también abre una ventana para conocer cómo era la ciudad antes del desarrollo urbano.



El Metro de Bogotá transformará la movilidad de la ciudad

Mientras los arqueólogos trabajan en la conservación de piezas arqueológicas, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Empresa Metro continúan con el avance de la Primera Línea. El proyecto contempla un patio taller con capacidad para 60 trenes de seis vagones cada uno, diseñados para movilizar hasta 1.800 pasajeros por tren.

Publicidad

La línea tendrá una extensión de 24 kilómetros con 16 estaciones que conectarán el sur y el norte de la capital, reduciendo el trayecto a tan solo 27 minutos. Su velocidad media será de 43 km/h, lo que permitirá viajes más cortos y aliviará la presión sobre otros sistemas de transporte como TransMilenio.

En definitiva, el metro avanza no solo como una obra clave de movilidad, sino también como un hallazgo cultural que enriquece la memoria histórica de Bogotá.