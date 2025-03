Escalofriante audio de criminales que se hacían pasar por 'Satanás' en Bogotá: así extorsionan

Fueron capturados dos ciudadanos extranjeros que simulaban pertenecer a 'Los Satanás' para amenazar y extorsionar comerciantes del centro de Bogotá. Los criminales, haciéndose pasar por alias 'Moises', realizaban exigencias de hasta 15 millones de pesos, amedrentando a sus víctimas, con fotografías de sus locales comerciales y residencias.

La investigación pudo determinar que mediante WhatsApp estos dos criminales enviaban intimidaciones, identificándose como alias ‘Moisés’, peligroso cabecilla de esta organización criminal ‘Satanás’. Los dos fueron capturados cuando pretendían recibir una alta suma de dinero producto de extorsión; además, les fueron hallados panfletos amenazantes utilizados para generar terror.

A través de audios enviados por Whatsapp, los criminales aterrorizaban a las víctimas amenazándolos con un “derramamiento de sangre” con el fin de que les pagaran alta sumas de dinero, todo esto mientras se hacían pasar como miembros de la banda venezolana ‘Satanás’, responsable de homicidios selectivos, extorsiones, torturas y secuestros en Bogotá. Foto: Captura de pantalla de video de Policía Nacional

Aterrador audio de criminales haciéndose pasar por ‘Satanás’

“Bueno, yo sé que está viendo todo esto, porque acaba de cambiar la foto, ¿no? No se preocupe, que nosotros ya tenemos la foto y tenemos todo. Sé que está viendo todo esto, por acá está hablando directamente con ‘Moisés’, la mano derecha de ‘Satanás’, ¿sí me entiende? Le voy a hablar claro, corto y preciso y por la calle del medio. Bueno, no es secreto todos los acontecimientos que vienen sucediendo acá en Bogotá, ¿verdad? Y el derramamiento de sangre que venimos dejando, los invito a ver noticias, para que vean las cosas, ¿sí me entiende? A todos los comerciantes que no pagan y no apoyan a la organización, nos vemos en la obligación de hacerle un derramamiento de sangre”, se escucha en uno de los audios amenazantes enviado a uno de los comerciantes.

Con el acompañamiento pertinente, la Policía recibió más de 7 denuncias de víctimas de estos actores criminales, a quienes la Fiscalía solicitó ante un juez medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Y bueno, ya ustedes saben, ya oyeron, necesito una respuesta contundente de su parte, necesito 15 millones de pesos, 15 millones de pesos. Pero ya, de no ser así, me voy a ver en la obligación de atacarle y hacerle un derramamiento de sangre y atacar con los trabajadores. Ya quedan advertidos, si me meten Guala, igualito de todas formas serán atacados. Si me bloquean, de todas formas ya son advertidos y serán atacados, ya saben, ya, con ansiedad”, se logra escuchar en el audio.