Las nuevas vacunas que tendrá Bogotá contra infecciones respiratorias en menores de 5 años

La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó la inclusión de dos nuevas tecnologías o vacunas en el Programa Ampliado de Inmunizaciones enfocadas en prevenir el Virus Sincitial Respiratorio, que está reseñado como una de las principales causas de hospitalización en menores de cinco años en la ciudad así como muertes por infecciones respiratorias agudas en Bogotá.

La vacuna Abrysvo estará disponible desde el primer trimestre de 2026 para las mujeres en estado de embarazo desde la semana 32 de gestación y el objetivo es transferir anticuerpos al bebé y aumentar la protección desde sus primeros días de vida.

Ya en el segundo semestre de 2026 se tendrá el anticuerpo Nirsevimab que se aplicará a recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna durante la gestación, aumentando la cobertura en la inmunización contra el virus mencionado.

Las vacunas estarán disponibles en los centros de salud para madres gestantes y hospitales para recién nacidos y prematuros.

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que este importante avance se da luego de tener el aval por parte del Ministerio de Salud en medio de las recomendaciones del distrito para actualizar el esquema de vacunación de los bebés prematuros.

“En 2024, el 40 % de las muertes por infecciones respiratorias agudas en esta población estuvieron asociadas a el virus, y en el primer semestre de 2025, el 57 % de los casos registrados correspondieron a esta enfermedad. Con esta nueva vacuna respaldada por un estudio adelantado entre Bogotá y la Universidad de Antioquia, avanzamos en cerrar las brechas de salud en la ciudad”, agregó Galán.

El programa de vacunación de Bogotá tendrá una nueva vacuna que nos permitirá reducir la hospitalización y las muertes de niños y niñas menores de 5 años.



Hoy está disponible la inmunoglobulina Palivizumab, indicada para recién nacidos prematuros y entregada bajo fórmula médica pero, según la respuesta del Ministerio de Salud, es pertinente incluir estas dos nuevas tecnologías frente a la alta incidencia de hospitalizaciones y muertes en menores de cinco años.

La cartera destacó la estrategia híbrida planteada por la alcaldía, que combina la vacunación de gestantes con la de recién nacidos hijos de madres no vacunadas o prematuros. Uno de los grupos identificados como los de mayor riesgo fue el lactantes menores de 12 meses, incluidos los prematuros y niños con cardiopatías congénitas o displasia broncopulmonar, seguido por mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, y adultos mayores de 60 años.