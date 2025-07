Niño de 5 años murió en Atlántico; investigan si hay relación con vacunas que le aplicaron

En cuestión de tres días, el pequeño Axel David Vides Iguarán, de 5 años, enfermó, se complicó y falleció por razones que ahora son investigadas por las autoridades de salud en Soledad, donde se produjo su deceso el pasado 20 de julio.

Darlyn Iguarán, madre del niño, asegura que su hijo empezó a sufrir fiebre tras recibir cinco vacunas que le aplicaron como parte del esquema de los 5 años. Afirma que las dosis le fueron aplicadas el jueves 17 de julio y, la madrugada del domingo siguiente, su hijo fue ingresado de urgencias tras presentar problemas para respirar, pero al poco tiempo los médicos le informaron que Axel David había sufrido muerte súbita.

"Le dio fiebre, se le hinchó el bracito y el 20 yo me lo llevo de urgencia en la en la madrugada, que empezó como a ahogarse y yo me lo llevé enseguida, o sea, yo no perdí tiempo porque yo agarré y lo alumbré y vi que estaba amarillito (...) en la esquina había dos ambulancias, entonces, una de ellas nos agarra, lo lleva para la clínica y allá me lo certificaron como muerte súbita de infante", contó.

El caso fue notificado a la Secretaría de Salud municipal, en cabeza de Edison Barrera, quien informó que están revisando todo el historial médico del niño y solicitando el esquema de vacunación que le habrían aplicado para establecer las causas reales de su muerte, al tiempo que están visitando las IPS donde fue atendido el niño en busca de información que permita aclarar lo sucedido.

"Hasta ahora hay tres instituciones involucradas y en ese orden de vida hemos solicitado formalmente la historia clínica a las tres para poder dar a la comunidad información certera al respecto. No podemos, en estos momentos, afirmar que haya recibido cinco vacunas, una o dos, porque seguimos a la espera de la historia clínica para poder entregar un parte técnico y claro de lo ocurrido”, dijo el funcionario.

Insistió en que su oficina debe enviar un reporte técnico al departamento sobre lo sucedido, por lo tanto, se comprometió a que una vez lo tenga, lo dará a conocer a la opinión pública. “A nosotros más que nadie nos interesa garantizar una atención segura y sobre todo en el tema de vacunación a todos los habitantes del municipio”, dijo.