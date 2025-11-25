Este es el estado de salud de pasajero que salió expulsado por ventana de bus en terminal de Bogotá

En la mañana del pasado domingo 23 de noviembre de 2025 se registró un accidente en el que un pasajero resultó gravemente herido al interior de la Terminal de Transporte de Bogotá.

Según informó la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 6:30 de la mañana, cuando un bus de la empresa Transportes Morichal, que cubría la ruta Bogotá–Acacías, provocó que uno de los pasajeros saliera expulsado por una de las ventanas laterales.

Las autoridades señalaron que, una vez ocurrió el incidente, se activaron los protocolos de atención al ciudadano. Por ello, a las 6:39 a. m. el equipo de seguridad llegó al punto, activó sus protocolos y llamó al servicio médico.

Posteriormente, a las 6:41 a. m. llegó el equipo médico, que realizó la evaluación inicial. Cinco minutos después, la víctima fue trasladada a un centro médico para recibir la atención pertinente.



Desde la terminal indicaron que se encuentran acompañando a la familia. “Tan pronto ocurrió el siniestro, activamos todos nuestros protocolos y trasladamos el caso a la Superintendencia de Transporte, que es la autoridad encargada de investigar lo sucedido y determinar las sanciones a las empresas y al conductor”, señalaron.

Terminal de Transporte de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Las autoridades también informaron que, sobre las 6:00 de la mañana, el conductor del vehículo se sometió a una prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa. Sin embargo, durante el recorrido hacia el punto de salida, “circulaba por encima de los límites permitidos dentro de la zona operativa. La Policía de Tránsito realizó el croquis e inmovilizó el vehículo”.

En cuanto al estado de salud del afectado, la terminal informó que se encuentra bajo cuidado médico, presentando trauma craneoencefálico y trauma de tórax cerrado.

Tras lo ocurrido, esta semana se instalarán nueve cámaras de monitoreo de velocidad en las terminales de la capital: siete en la Terminal Salitre, una en la Terminal Norte y una en la Terminal Sur.

La terminal se solidarizó con la familia de la víctima, reiterando su compromiso con los ciudadanos.