Accidente en Terminal Salitre dejó gravemente herido a usuario: salió expulsado por ventana del bus

El domingo 23 de noviembre se registró un accidente en la Terminal de Transporte Salitre de Bogotá, este dejó a un pasajero gravemente lesionado. El accidente se registró alrededor de las 6:30 a.m. cuando un vehículo de la empresa Transportes Morichal que cubría la ruta Bogotá-Acacías provocó que el pasajero saliera expulsado por una de las ventanas laterales.

“Tan pronto ocurrió el siniestro, activamos todos nuestros protocolos y trasladamos el caso a la Superintendencia de Transporte, que es la autoridad encargada de investigar lo sucedido y determinar las sanciones a las empresas y al conductor”, señaló Rafael González, gerente general de la Terminal de Transporte de Bogotá.

Minutos después del incidente, se activó la Central de Monitoreo y se solicitó apoyo médico. El equipo de atención prehospitalaria valoró al afectado y lo trasladó a un centro asistencial, donde se encuentra bajo cuidado médico, registrando trauma craneoencefálico y trauma de tórax cerrado.

Las investigaciones preliminares indicaron que el conductor había superado la prueba de alcoholemia a las 6:03 a.m. y que el vehículo tenía los papeles en regla. Sin embargo, se estableció que circulaba por encima de los límites de velocidad permitidos dentro de la zona operativa.



La Terminal de Transporte recordó que la velocidad máxima permitida en sus instalaciones es de 20 km/h y que todos los vehículos son sometidos a inspecciones técnico-mecánicas, pruebas de alcoholemia y evaluaciones físicas antes de cada recorrido. Finalmente, la Policía de Tránsito realizó el croquis del accidente y procedió a inmovilizar el vehículo.

Tras lo ocurrido, esta semana la instalación de 9 cámaras de monitoreo de velocidad permanecerá en las terminales de la capital: 7 en la Terminal Salitre, 1 en la Terminal Norte y 1 en la Terminal Sur.

La entidad expresó su solidaridad con el afectado y su familia, con quien mantiene permanente contacto, y lamentó profundamente lo ocurrido y reiteró su compromiso con la seguridad de todos los usuarios, asegurando que continuará implementando medidas para prevenir accidentes de esta naturaleza.