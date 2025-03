Esto debe hacer si irá al concierto de Garbage en Bogotá este 12 de marzo

El rock se apodera de Bogotá este 12 marzo con la llegada de la banda alternativa Garbage, la cual estará presente en el Royal Center de la localidad de Chapinero

Garbage, una de las bandas más icónicas del rock alternativo, regresa a Colombia tras 12 años de ausencia. Su último concierto en el país fue en 2012, y ahora la banda liderada por Shirley Manson vuelve para ofrecer una noche llena de nostalgia y energía.

Si eres fan de clásicos como "Only Happy When It Rains", "Stupid Girl" o "I Think I'm Paranoid", este evento es imperdible. A continuación, te damos las mejores recomendaciones para que disfrutes al máximo el show.

"Con más de dos décadas de trayectoria, Garbage se ha consolidado como uno de los grupos más influyentes de la escena del rock alternativo, vendiendo más de 20 millones de álbumes desde su debut homónimo en 1995", explicaron desde el equipo de la banda.

Este podría ser parte del setlist de la agrupación en Bogotá

Only Happy When It Rains Queer Stupid Girl I Think I'm Paranoid Push It Cherry Lips (Go Baby Go!) Run Baby Run Control Empty The Men Who Rule the World

Este regreso de Garbage a Colombia es una oportunidad única para los amantes del rock alternativo. Con más de 20 millones de discos vendidos y una carrera de casi 30 años, la banda sigue vigente y con un show lleno de energía. Las puertas se abrirán desde las 7:00 de la noche y la banda saldrá al escenario hasta las 9:00 de la noche.